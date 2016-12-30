Отель «Holiday Inn» продают в Челябинске

В Челябинске продается крупный гостиничный комплекс на Университетской набережной в Центральном районе Челябинска. Сообщение о продаже гостиничного комплекса Holiday Inn Chelyabinsk размещено на сайте по продаже залогового имущества, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Holiday Inn в Челябинске с 2008 года. Общая площадь комплекса более 6 тыс. кв. м. Предлагаемая цена — 222 млн руб. В отеле, кроме номеров различного класса и зоны SPA, есть два спортзала, два танцевальных зала, ресторанная зона, три конференц-зала, а также есть парковка на 80 машин. С отелем связаны несколько моментов по спорам хозяйственных субъектов и судебные конфликты. Сейчас продавцом указан МДМ-банк, он сообщает, что отель — не профильный актив.

Некоторые специалисты считают, что цена завышена. Гендиректор компании «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов рассказал «Ъ», что отель пытаются продать лет пять: Заявленная стоимость имущественного комплекса несоразмерно высока. Реальная рыночная цена сегодня — 105−120 млн рублей.

Информация о продаже отеля интересна в контексте подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Ранее заявлялось о необходимости увеличения существующего номерного фонда с 2 тыс. до 5 тыс. А также, что в 2018—2019 годах в городе планируется ввести в эксплуатацию еще 23 новые гостиницы.