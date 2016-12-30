Утверждена программа госгарантий Башкирии по бесплатной медпомощи

В программе указаны виды, формы, порядок и условия предоставления медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медпомощь и способы ее оплаты, критерии доступности и качества медпомощи, предоставляемой гражданам на территории Башкирии бесплатно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

Модель организации медпомощи имеет вид трехуровневой системы. Она состоит из медицинских организаций республиканского, межмуниципального уровней, а также медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению муниципального образования.

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, средств обязательного медицинского страхования и других источников.