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10:49 (мск), источник: PROUFU.ru

Утверждена программа госгарантий Башкирии по бесплатной медпомощи

Постановлением, подписанным премьер-министром правительства РБ Рустэмом Мардановым, утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Источник: РИА "Новости"

В программе указаны виды, формы, порядок и условия предоставления медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медпомощь и способы ее оплаты, критерии доступности и качества медпомощи, предоставляемой гражданам на территории Башкирии бесплатно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

Модель организации медпомощи имеет вид трехуровневой системы. Она состоит из медицинских организаций республиканского, межмуниципального уровней, а также медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению муниципального образования.

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, средств обязательного медицинского страхования и других источников.

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