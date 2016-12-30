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10:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стоимость проезда в автобусах Владивостока вырастет после 20 января

Подорожают и билеты на электричку.

Владивосток, 30 декабря, PrimaMedia.

Стоимость проезда в автобусах Владивостока подорожает до 21 рубля после 20 января. Вырастет и стоимость билетов на электричку, сообщил корр. РИА PrimaMedia представитель департамента по тарифам Приморского края.

«Ни о каком повышении стоимости проезда в городских автобусах до 25 рублей, как пишут некоторые СМИ, речи не идет. Планируется увеличить тариф всего на 1 рубль, да и то после 20 января», — отметила представитель департамента, уточнив, что соответствующее постановление пока не опубликовано.

Незначительно подорожает и проезд в пригородных электричках. Так, за поездку до Второй речки придется выложить не 20, а 21 рубль в обычной электричке и 26 рублей в «Аэроэкспрессе». Сейчас проект постановления о повышении тарифа на проезд в электропоездах находится на рассмотрении у главы региона.

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