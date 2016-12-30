В Калининград перед Новым годом не пустили партию мяса из Твери и Москвы
В Калининград перед Новым годом не пустили партию мясной продукции из Твери и Москвы, сообщает Россельхознадзор.
В Калининград перед Новым годом не пустили партию мясной продукции из Твери и Москвы, сообщает Россельхознадзор.
Из Тверской области на прилавки региона должны были попасть грудинка на шкура, лопатка замороженная. Общим весом более 12,4 тонн. Но инспекторы Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований.
«Установлено отсутствие информации о согласовании ввоза свиноводческой продукции в Калининградскую область с главным ветеринарным инспектором Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области. Выпуск груза запрещен», — сообщили в ведомстве.
Также нее получилось ввезти в регион более 9,6 тонн шпика свиного. Ввоз продукции также не был согласован.