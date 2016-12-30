Технопарки Татарстана вошли в топ-25 национального рейтинга

В него вошли 25 технопарков из 15 регионов России. Татарстан представлен тремя технопарками. Эксперты отметили инновационно-производственный технопарк «Идея», «ИТ-парк» и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», г. Набережные Челны.

Технопарки, указанные в рейтинге, были распределены по трем группам в соответствии с показателями эффективности. Наиболее высокие значения эффективности показали два технопарка и Татарстана.