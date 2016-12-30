Технопарки Татарстана вошли в топ-25 национального рейтинга
(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ассоциация кластеров и технопарков представила II Национальный рейтинг технопарков России.
(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ассоциация кластеров и технопарков представила II Национальный рейтинг технопарков России.
В него вошли 25 технопарков из 15 регионов России. Татарстан представлен тремя технопарками. Эксперты отметили
Технопарки, указанные в рейтинге, были распределены по трем группам в соответствии с показателями эффективности. Наиболее высокие значения эффективности показали два технопарка и Татарстана.
«Чуть менее половины технопарков (4 объекта) сосредоточено в г. Москве, в то время как остальные 6