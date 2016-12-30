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11:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Технопарки Татарстана вошли в топ-25 национального рейтинга

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ассоциация кластеров и технопарков представила II Национальный рейтинг технопарков России.

В него вошли 25 технопарков из 15 регионов России. Татарстан представлен тремя технопарками. Эксперты отметили инновационно-производственный технопарк «Идея», «ИТ-парк» и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», г. Набережные Челны.

Технопарки, указанные в рейтинге, были распределены по трем группам в соответствии с показателями эффективности. Наиболее высокие значения эффективности показали два технопарка и Татарстана.

«Чуть менее половины технопарков (4 объекта) сосредоточено в г. Москве, в то время как остальные 6 технопарков-лидеров расположены на территории 5 других регионов России. В группу лидеров также вошли 2 технопарка из Республики Татарстан», — отмечается в отчете Ассоциации кластеров и технапарков.

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