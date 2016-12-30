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12:46 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Сергачском районе построят мусоросортировочный комплекс по концессионному соглашению

Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения ТБО будет построен в Сергачском районе в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Источник: Ньюс-НН.ру

Инвестсовет одобрил данную заявку от ООО «АГЖО-Сергач» (дочерняя компания «Эко-Инвест»).

В рамках этого же соглашения на территории Гагинского, Княгининского и Спасского районов Нижегородской области будут построены мусоросортивочные для ТБО. Инвестиции в проект составят более 775 млн рублей. Мощность будущего мусоросортировочного комплекса составит 110 тысяч тонн в год.

По словам замгубернатора Александра Байера, это первый пилотный проект инвестиционных предложений со стороны инвесторов в порядке заключения концессионного соглашения. Его реализация ускорит работу по утилизации ТБО.

«Срок эксплуатации будущего полигона для размещения твердых коммунальных отходов — 26 лет. С дополнительными мусороперегрузочными станциями, на которых предполагается сортировочные комплексы, — аналогичная ситуация. Поскольку объект рассчитан на 12 муниципальных районов, предусмотрено дополнительно три полигона», — заявила исполнительный директор «Эко-Инвест» Людмила Рослякова.

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