Строительство еще одного долгостроя в Нижнем Новгороде завершено
Как сообщается на сайте министерства строительства Нижегородской области, по состоянию на 28 декабря завершены
Как сообщается на сайте министерства строительства Нижегородской области, по состоянию на 28 декабря завершены
В настоящее время Инспекцией ГСН Нижегородской области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщиком ведется работа по снятию выявленных замечаний.
Этот дом будет введен в эксплуатацию до конца 2016 года.
Кроме этого, согласно информации, сейчас ведется монтаж жилого дома № 5 по ул. Украинская. Также уже завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж 5 и 6 этажей жилого дома № 14 по ул. Штеменко.
Также работники приступили к монтажу шестого этажа дома № 10 по ул. Штеменко, завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого дома № 11 по ул. Штеменко.
На объекте в Кстово — жилой дом в переулке Щитковый — производится установка дверных блоков, ведется монтаж системы отопления.
Напомним, что около 1,5 млрд. рублей планируется направить на достройку 5 домов компании «СУ-155» в Нижегородской области.
Ранее также сообщалось, что в Нижнем Новгороде проблемными остаются 7 объектов строительства, застройщиками которых являются предприятия, входящие в ГК СУ-155.