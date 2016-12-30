Строительство еще одного долгостроя в Нижнем Новгороде завершено

В настоящее время Инспекцией ГСН Нижегородской области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщиком ведется работа по снятию выявленных замечаний.

Этот дом будет введен в эксплуатацию до конца 2016 года.

Кроме этого, согласно информации, сейчас ведется монтаж жилого дома № 5 по ул. Украинская. Также уже завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж 5 и 6 этажей жилого дома № 14 по ул. Штеменко.

Также работники приступили к монтажу шестого этажа дома № 10 по ул. Штеменко, завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого дома № 11 по ул. Штеменко.

На объекте в Кстово — жилой дом в переулке Щитковый — производится установка дверных блоков, ведется монтаж системы отопления.

Напомним, что около 1,5 млрд. рублей планируется направить на достройку 5 домов компании «СУ-155» в Нижегородской области.

Ранее также сообщалось, что в Нижнем Новгороде проблемными остаются 7 объектов строительства, застройщиками которых являются предприятия, входящие в ГК СУ-155.