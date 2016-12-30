Железные дороги Крыма обновляют инфраструктуру к запуску движения по мосту

По словам руководителя Крымской железной дороги, ставится задача подготовить инфраструктуру к движению поездов после запуска моста.

«Главная задача — привести в порядок участок от Керчи до Джанкоя, полностью провести здесь ремонтные работы. Уже в 2017 году будет капитально отремонтировано 50 километров дороги Керченской дистанции пути с полной заменой 27 стрелочных переводов», — сказал Гладилин.

Все 200 километров этого участка — от Керчи до Джанкоя — будут полностью капитально отремонтированы, отметил гендиректор железной дороги. Для увеличения пропускной способности до требуемых 40 пар поездов в сутки на этом участке будут оборудованы разъезды: они появятся на станциях Владиславовка и Петрово.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.