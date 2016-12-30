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11:24 (мск), источник: Интерфакс

УГМК ввела в эксплуатацию в Екатеринбурге 52-этажный небоскреб «Исеть»

Екатеринбург. 30 декабря. ИНТЕРФАКС — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сдала в эксплуатацию две высотки в центральной части Екатеринбурга — 52-этажную башню «Исеть» и 33-этажный бизнес-центр «Демидов», сообщает пресс-служба УГМК.

«Более 95% всех общестроительных работ по башне “Исеть” было выполнено еще более года назад. После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании», — приводятся в сообщении слова директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергея Ерыпалова.

Источник: Сайт УГМК

Высота башни составляет 209 метров. На 52 этажах здания располагаются 225 апартаментов премиум-класса различной конфигурации (от 80 кв. м до 490 кв. м). На нижних этажах комплекса размещены инфраструктурные объекты, а также 4-этажная подземная часть с парковочным комплексом и техническими помещениями.

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