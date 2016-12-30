УГМК ввела в эксплуатацию в Екатеринбурге 52-этажный небоскреб «Исеть»

«Более 95% всех общестроительных работ по башне “Исеть” было выполнено еще более года назад. После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании», — приводятся в сообщении слова директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергея Ерыпалова.