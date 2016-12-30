Крым направит на поддержку аграриев почти три миллиарда рублей

«Уровень поддержки сельхозпроизводителей на следующий год останется в том же объеме — 2 миллиарда 800 миллионов рублей», — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Глава республики считает, что программы поддержки помогут и дальше развиваться крымским аграриям.

«Крым — это один из регионов, который не только себя обеспечивает, но и предоставляет продукцию в другие регионы Российской Федерации. Это направление развивается достаточно успешно», — подчеркнул глава республики.