Объемы ввода жилья в Новосибирске в 2016 году сократились на 11,6%, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолия Мотыги.

По данным чиновника, ввод жилья сократился на 11,6%, всего в эксплуатацию попали 1,4 тысячи объектов недвижимости общей площадью в 1,53 млн квадратных метров.

Большая часть нового жилья — 1,3 млн квадратных метров — приходится на многоэтажные дома, остальное — на малоэтажную и индивидуальную застройку. Как и в прошлые годы, преобладают каркасные дома (62%). На кирпичные и панельные дома приходится 18% и 20% общей застройки.

Мотыга также добавил, что Новосибирск остается лидером по вводу жилья среди сопоставимых городов-миллионников. Также город в авангарде по количеству нового жилья на душу населения — 0,98 кв метров против 0,6 квадратных метров в среднем по стране.

В заделе у застройщиков остается около 4,5 миллионов квадратных метров на разной стадии готовности. Падения на строительном рынке не ожидается.

Ранее независимые аналитики в эфире «Вестей» рассказали, что в 2017 году недвижимость Новосибирска будет дорожать.