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11:33 (мск), источник: ТАСС

Самый высокий северный небоскреб в мире сдан в эксплуатацию в Екатеринбурге

Башня «Исеть», созданная УГМК, на 19 метров обошла прежнее здание-рекордсмен — 190-метровое HSB Turning Torso в шведском Мальме.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Самый высокий северный небоскреб в мире — башня «Исеть» в Екатеринбурге — сдана в эксплуатацию. Высота здания более 200 м, 52 этажа предназначены для жилых апартаментов, сообщили сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая реализует проект.

«УГМК сдала в эксплуатацию башню “Исеть” высотой 209 м. На 52 этажах здания располагаются 225 апартаментов премиум-класса различной конфигурации. На нижних этажах комплекса размещены инфраструктурные объекты, а также 4-этажная подземная часть с парковочным комплексом и техническими помещениями. Общая площадь небоскреба превышает 70 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что небоскреб украшают более 3,5 тыс. светодиодных ламп, которые размещаются у основания здания, на его фасаде и короне. «В системе подсветки запрограммировано 12 разных динамических сценариев. Медиа-фасад небоскреба проектировали и монтировали компании, которые реализовали подобные проекты для Олимпиады 2008 года. Эксклюзивной особенностью комплекса выступает возвышающаяся над ландшафтом прогулочная платформа-эспланада. Она образует закрытую охраняемую территорию двора с ландшафтным дизайном в европейском стиле и яркой детской площадкой», — уточнили там.

Небоскреб в Екатеринбурге находится севернее на 1 градус, чем 190-метровое здание HSB Turning Torso в городе Мальме Швеции. Пальму первенства в 2018 году у башни «Исеть» может забрать Лахта-центр в Санкт-Петербурге (по проекту высота со шпилем 462 м), строительство которого сейчас идет на нулевом этапе.

По данным УГМК, башня «Исеть» — первый объект делового центра «Екатеринбург-Сити», который реализуется в исторической части города. По планам, кроме башни «Исеть», должны построить еще три небоскреба, высота которых составит 214, 250 и 300 м.

Также сегодня сдан в эксплуатацию другой высотный объект УГМК — расположенный поблизости с «Исетью» бизнес-центр «Демидов», соединенный переходом с Ельцин-Центром. Общая площадь «Демидова» — 47 тыс кв. метров, в нем созданы все условия для комфортной организации бизнес-процессов. На первых этажах здания расположены переговорные, трансформирующийся конференц-зал, зона для кофе-брейка. На верхних этажах «Демидова» расположены помещения со свободной планировкой, предназначенные для размещения офисов. Всего в здании 11 лифтов компании Thyssen Krupp Eltvator. Фасад здания выполнен из конструкций архитектурных алюминиевых профилей, большая его часть состоит из закаленных стекол со специальным светоотражающим покрытием снаружи и энергоэффективных травмобезопасных стекол изнутри.

УГМК — российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работой более 80 тыс. сотрудников.

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