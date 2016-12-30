Крым сформировал параметры игорной зоны

«Соглашение по игорной зоне подписано, детали мы все после Нового года озвучим. Основные параметры игорной зоны, экономические показатели, состав имущества мы озвучим, кроме собственника. Игорная зона будет реализована», — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Глава Крыма подчеркнул, что не будет называть инвесторов, которые заходят в игорную зону, так как ими закупается оборудование за границей и имеются иностранные активы.