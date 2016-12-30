Крым сформировал параметры игорной зоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Крым сформировал экономические параметры будущей игорной зоны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Крым сформировал экономические параметры будущей игорной зоны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Соглашение по игорной зоне подписано, детали мы все после Нового года озвучим. Основные параметры игорной зоны, экономические показатели, состав имущества мы озвучим, кроме собственника. Игорная зона будет реализована», — сказал Аксенов на итоговой
Глава Крыма подчеркнул, что не будет называть инвесторов, которые заходят в игорную зону, так как ими закупается оборудование за границей и имеются иностранные активы.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на