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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Крым сформировал параметры игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Крым сформировал экономические параметры будущей игорной зоны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

«Соглашение по игорной зоне подписано, детали мы все после Нового года озвучим. Основные параметры игорной зоны, экономические показатели, состав имущества мы озвучим, кроме собственника. Игорная зона будет реализована», — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Глава Крыма подчеркнул, что не будет называть инвесторов, которые заходят в игорную зону, так как ими закупается оборудование за границей и имеются иностранные активы.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Ранее сообщалось, что границы игорной зоны Крыма определены в пределах территории санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка «Ласточкино гнездо».

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