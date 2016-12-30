Ключи от шестикомнатной квартиры вручили семье из Бердска
Семья Степаненко получила ключи из рук главы Бердска Евгения Шестернина, который пожелал бердчанам, чтобы в этой квартире царили уют и счастье.
Семья Степаненко получила ключи из рук главы Бердска Евгения Шестернина, который пожелал бердчанам, чтобы в этой квартире царили уют и счастье.
Бердчане воспитывают пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. Вручение ключей состоялось 29 декабря во время открытия главной елки Бердска.
— Я хочу пожелать вам, друзья мои, любви, взаимопонимания, красоты и
Отметим, что ежегодно нескольким семьям из Бердска вручают ключи от нового жилья. На очереди на получение жилплощади стоят многие горожане, но в приоритете многодетные семьи, а также семьи, где воспитываются