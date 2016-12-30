Ключи от шестикомнатной квартиры вручили семье из Бердска

Бердчане воспитывают пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. Вручение ключей состоялось 29 декабря во время открытия главной елки Бердска.

— Я хочу пожелать вам, друзья мои, любви, взаимопонимания, красоты и добрых-добрых отношений. Пусть эта семья будет счастлива, как и все семьи города Бердска, — сказал глава Бердска Евгений Шестернин.