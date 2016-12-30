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12:20 (мск), источник: VN.RU

Ключи от шестикомнатной квартиры вручили семье из Бердска

Семья Степаненко получила ключи из рук главы Бердска Евгения Шестернина, который пожелал бердчанам, чтобы в этой квартире царили уют и счастье.

Бердчане воспитывают пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. Вручение ключей состоялось 29 декабря во время открытия главной елки Бердска.

— Я хочу пожелать вам, друзья мои, любви, взаимопонимания, красоты и добрых-добрых отношений. Пусть эта семья будет счастлива, как и все семьи города Бердска, — сказал глава Бердска Евгений Шестернин.

Отметим, что ежегодно нескольким семьям из Бердска вручают ключи от нового жилья. На очереди на получение жилплощади стоят многие горожане, но в приоритете многодетные семьи, а также семьи, где воспитываются дети-инвалиды.

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