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12:56 (мск), источник: Om1.ru

С января между Омской областью и Китаем начнёт курсировать «зерновой экспресс»

По железной дороге в Поднебесную повезут пшеницу, которую китайцы пожелали купить у нашего региона.

В январе 2017 года компания «Западно-Сибирская железная дорога», которая является филиалом ОАО «РЖД», отправит со станций Омской области «зерновой экспресс» — грузовой поезд, который повезёт в Китай омскую пшеницу. Об этом сообщает Flash Siberia со ссылкой на корпоративное издание «РЖД».

Анатолий Регер, начальник Западно-Сибирской железной дороги:

 — Мы запускаем так называемый «зерновой экспресс». Он организован для перевозки двух миллионов тонн зерна в рамках заключаемого контракта с Китаем и отправится со станций Омского региона назначением на Забайкальск.

К отгрузке своего зерна в Китай приготовились шесть элеваторов: ОАО «Омскхлебопродукт», ООО «Сибирский КХП», ОАО «Омская макаронная фабрика», ООО «Омское продовольствие», ООО «Калачинский элеватор» и ОАО «Исилькульский элеватор».

Сельхозпредприятия Омской области производят пшеницы гораздо больше, чем могут съесть омичи. Сначала производители продавали излишки в другие регионы, но в 2016 году у них появилась возможность поставлять свой товар за рубеж — в КНР. Разрешение на экспорт пшеницы в эту страну имеют лишь четыре российских региона: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область и Омская область.

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