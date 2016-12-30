Новый год Казахстан встретит при биржевом курсе 333 тенге за доллар

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по доллару США.

Средневзвешенный курс доллара составил 333,6 тенге за доллар. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий в последний день торгов 2016 года составил 333,29 тенге за доллар. Ниже представлен график результатов торгов на бирже за весь 2016 году. Стоимость доллара колебалась от 327 до 384 тенге.

Следующие торги на KASE начнутся только утром 4 января.