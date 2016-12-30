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13:22 (мск), источник: Интерфакс

Росстат заявил о минимальной за новейшую историю годовой инфляции

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Инфляция в РФ в декабре 2016 года, по предварительным данным, составила 0,4% после также 0,4% в ноябре и октябре, 0,2% в сентябре, нулевой динамики в августе, 0,5% в июле, 0,4% в июне-апреле, 0,5% в марте, 0,6% в феврале и 1% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Источник: Reuters

Инфляция в декабре 2016 года оказалась ниже ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, равнялся 0,6%, Минэкономразвития ожидало рост цен на уровне 0,5−0,7%. В целом за 2016 год инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4% против 12,9% в 2015 году, 11,4% в 2014 году, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году (показатель 2011 года был до этого как раз минимальным значением).

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Во многом это объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году. Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг (64 наименования), чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 г., полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2016 года подорожали на 0,6%, а в целом за 2016 год — на 4,6% (14,0% в 2015 году). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,3%, а за год 6,5% (13,7% в 2015 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 год — на 4,9% (10,2% в 2015 году). В 2017 году, по мнению экономистов, инфляция в РФ продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).

Комментарии
9
А Б
Ничего удивительно в этих выводах Росстата нет. Он является хорошим "учеником"и последователем советского статистического ведомства, которое прославилось переписью населения СССР 1939 года.
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АЛЕКСАНДР БЕРЕСТОВ
Опять лапшу вешают..
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Александр Швед
не ту страну назвали гондурасом...
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