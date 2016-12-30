Работодатели Самары заявили в 2016 г. о наличии 43 тысяч вакансий
Более 750 сотрудников самарских предприятий, находящихся под риском увольнения или сокращения, прошли опережающее обучение.
Более 750 сотрудников самарских предприятий, находящихся под риском увольнения или сокращения, прошли опережающее обучение.
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором городского Центра занятости населения Ириной Сефединовой, на которой обсуждались вопросы трудоустройства горожан, в том числе инвалидов и подростков, а также были подведены итоги профессионального обучения и переподготовки самарцев, сообщает администрация областного центра.
По словам Ирины Сефединовой, в 2016 году почти три тысячи работодателей заявили о наличии 43 тысяч вакантных рабочих мест, до конца года были закрыты более половины вакансий. Центр занятости совместно с департаментом культуры, туризма и молодежной политики трудоустроил 3480 подростков.
Почти тысяча самарцев воспользовавшись помощью Центра занятости получили дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке специальностям: электромонтер, электрогазосварщик, слесарь, швея, повар, бухгалтер и другим.
В 2016 году Центром было организовано опережающее профессиональное обучение для работников, находящихся под риском увольнения или сокращения. В частности, Центр поддержал Самарский электромеханический завод, организовав опережающее обучение его сотрудников. Впоследствии предприятие получило крупный заказ и смогло сохранить ценные кадры. Всего в этом мероприятии приняли участие 765 работников шести самарских предприятий.
В свою очередь Олег Фурсов отметил, что благодаря взаимодействию с Центром занятости по программе снижения напряженности на рынке труда сотни людей нашли работу в МП «Благоустройство» и МАУ «Парки Самары». Кроме того, на базе МП «ТТУ» было организовано обучение водителей и технического персонала.
Глава Самары подчеркнул, что необходимо вести более системную работу с инвалидами и готовить почву для их трудоустройства еще со школьной скамьи.
Обратил внимание на то, что в связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу и Фестиваля болельщиков вырастает потребность в экскурсоводах и работниках общепита, Олег Фурсов предложил Ирине Сефединовой разработать для них специальную программу подготовки, включающую обязательное обучение английскому языку.