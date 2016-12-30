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14:18 (мск), источник: АиФ Самара

Работодатели Самары заявили в 2016 г. о наличии 43 тысяч вакансий

Более 750 сотрудников самарских предприятий, находящихся под риском увольнения или сокращения, прошли опережающее обучение.

Источник: РИА "Новости"

Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором городского Центра занятости населения Ириной Сефединовой, на которой обсуждались вопросы трудоустройства горожан, в том числе инвалидов и подростков, а также были подведены итоги профессионального обучения и переподготовки самарцев, сообщает администрация областного центра.

По словам Ирины Сефединовой, в 2016 году почти три тысячи работодателей заявили о наличии 43 тысяч вакантных рабочих мест, до конца года были закрыты более половины вакансий. Центр занятости совместно с департаментом культуры, туризма и молодежной политики трудоустроил 3480 подростков.

Почти тысяча самарцев воспользовавшись помощью Центра занятости получили дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке специальностям: электромонтер, электрогазосварщик, слесарь, швея, повар, бухгалтер и другим.

В 2016 году Центром было организовано опережающее профессиональное обучение для работников, находящихся под риском увольнения или сокращения. В частности, Центр поддержал Самарский электромеханический завод, организовав опережающее обучение его сотрудников. Впоследствии предприятие получило крупный заказ и смогло сохранить ценные кадры. Всего в этом мероприятии приняли участие 765 работников шести самарских предприятий.

В свою очередь Олег Фурсов отметил, что благодаря взаимодействию с Центром занятости по программе снижения напряженности на рынке труда сотни людей нашли работу в МП «Благоустройство» и МАУ «Парки Самары». Кроме того, на базе МП «ТТУ» было организовано обучение водителей и технического персонала.

Глава Самары подчеркнул, что необходимо вести более системную работу с инвалидами и готовить почву для их трудоустройства еще со школьной скамьи.

Обратил внимание на то, что в связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу и Фестиваля болельщиков вырастает потребность в экскурсоводах и работниках общепита, Олег Фурсов предложил Ирине Сефединовой разработать для них специальную программу подготовки, включающую обязательное обучение английскому языку.

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