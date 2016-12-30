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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская область до 2021 года планирует реконструировать дорогу вокруг Екатеринбурга за 4,7 млрд рублей

Екатеринбург. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» объявило конкурс на реконструкцию автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга на участке Семь Ключей — Большой Исток, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млрд 757,392 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Свердловской области. Согласно конкурсной документации, подрядчик обязуется до 25 ноября 2020 года завершить реконструкцию, которая включает строительство транспортных развязок, путепровода через железную дорогу и подземного пешеходного перехода.

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