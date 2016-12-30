Свердловская область до 2021 года планирует реконструировать дорогу вокруг Екатеринбурга за 4,7 млрд рублей
Екатеринбург. 30 декабря.
Екатеринбург. 30 декабря.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млрд 757,392 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Свердловской области. Согласно конкурсной документации, подрядчик обязуется до 25 ноября 2020 года завершить реконструкцию, которая включает строительство транспортных развязок, путепровода через железную дорогу и подземного пешеходного перехода.