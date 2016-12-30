Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Посольство США в РФ прокомментировало предложение о дипломатах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Допинг и амулет Мутко. Главные спортивные разочарования года
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
18:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На ЗСД в районе Белоострова появится новая развязка

Водители смогут быстрее попадать в Курортный район.

Источник: РИА "Новости"

На Западном скоростном диаметре построят новую развязку, сообщает петербургский комитет по градостроительству и архитектуре. Объект появится в районе Белоострова.

Чиновники рассчитывать, что новая развязка поможет водителям быстрее попадать на Приморское шоссе для дальнейшего следования в Курортный район.

Распоряжение о подготовке документации по планировке территории уже подписано: на «бумажный» этап работ отводится ровно год.

Стоимость работ и источник финансирования пока не уточняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Я «непроверенный» человек. Олег Митяев откровенно о своей судьбе
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российский шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Допинг и амулет Мутко. Главные спортивные разочарования года Уходящий год оказался для российского спорта весьма богатым на события. Но, к сожалению, для отечественных спортсменов и болельщиков, в основном в отрицательном смысле
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь