На ЗСД в районе Белоострова появится новая развязка

На Западном скоростном диаметре построят новую развязку, сообщает петербургский комитет по градостроительству и архитектуре. Объект появится в районе Белоострова.

Чиновники рассчитывать, что новая развязка поможет водителям быстрее попадать на Приморское шоссе для дальнейшего следования в Курортный район.

Распоряжение о подготовке документации по планировке территории уже подписано: на «бумажный» этап работ отводится ровно год.

Стоимость работ и источник финансирования пока не уточняются.