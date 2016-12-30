На ЗСД в районе Белоострова появится новая развязка
Водители смогут быстрее попадать в Курортный район.
Водители смогут быстрее попадать в Курортный район.
На Западном скоростном диаметре построят новую развязку, сообщает петербургский комитет по градостроительству и архитектуре. Объект появится в районе Белоострова.
Чиновники рассчитывать, что новая развязка поможет водителям быстрее попадать на Приморское шоссе для дальнейшего следования в Курортный район.
Распоряжение о подготовке документации по планировке территории уже подписано: на «бумажный» этап работ отводится ровно год.
Стоимость работ и источник финансирования пока не уточняются.