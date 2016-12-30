В Омске не успели сдать к сроку детскую больницу

Больница, реконструкция которой была начата в 2012 году, расположена по улице Магистральной, 31. В ноябре этого года объект приехал лично осмотреть заместитель председателя регионального правительства Станислав Гребенщиков и жестко раскритиковал медленный ход работ:

— Мне непонятно, почему так долго разбираемся с вентиляцией? Мы говорили об этом год назад. Чего вы там ковыряетесь? Если там вентиляция, которая соответствует, что вы с ней экспериментируете? — задавал вопросы строителям Гребенщиков. — Объект на сдаче. Сколько у вас осталось рабочих дней? Или всего календарных дней уже? А вы соображаете еще, будете вы или не будете разбирать кровлю, будете заносить вентилятор или не будете.

Тем временем чиновнику доложили, что готовность объекта по строительным работам составляет 95%. По итогам обхода зампред поставил задачу ориентировать сдачу стационара на 25—27 декабря .

— Чтобы не обмануться, — отмечал Гребенщиков.

Однако сегодня уже 31 декабря, но о завершении реконструкции пока речи нет. О том, что работы все еще продолжаются, порталу Om1.ru подтвердили в региональном Минстрое. На какой срок перенесена сдача — пока не сообщается.