Банки опубликовали график работы в праздничные дни

Белорусские банки из-за Нового года внесли коррективы в свои графики. Так, большинство работающих в выходные отделений Беларусбанка будут открыты и 31 декабря, а также 1 января. В то же время операции по вкладам в праздничные дни выполняться не будут. Проверить режим работы отделений Беларусбанка и узнать о местоположении ближайшего можно на сайте банка.

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Белорусские банки опубликовали графики работы в канун Нового года и 1 января, а также накануне православного рождества 7 января.

В Минске 1 января на линию выйдет меньше автобусов, троллейбусов и трамваев

Как проинформировали Sputnik в Белагропромбанке, погашение задолженности по кредитным договорам осуществляться не будет с 31 декабря по 2 января. Также не будут в субботу и воскресенье выполнять операции для физических лиц, но уже 2 января отделения начнут работать по привычным графикам.

Контакт-центр Приорбанка в эти дни также будет закрыт, но в случае экстренных ситуаций клиенты банка могут обращаться по телефонам + 375 (17) 289 92 92 или 487. Центры банковских услуг Приорбанка 31 декабря, а также 1 и 2 января принимать клиентов не будут.

Выходные будут и в Альфа-банке. Кроме того, в интернет-банке будут недоступны некоторые функции. Полную информацию о работе сервисов Альфа-банка можно найти на его сайте.

Контакт-центр БПС-Сбербанка с 22:00 31 декабря 2016 года до 08:00 1 января 2017 года будет недоступен. Не будут обслуживать клиентов в отделениях банка в субботу и воскресенье, однако 2 января отделения должны функционировать по расписанию выходного дня.

Большинство других белорусских банков 31 декабря и 1 января или не будут работать, или открыты сокращенный рабочий день. Полную информацию необходимо узнавать на сайтах банков.