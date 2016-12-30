Что будет с национальной валютой Казахстана в 2017 году

В августе прошлого года Национальный банк РК перешел к свободно-плавающему обменному курсу, а также к практике инфляционного таргетирования, что подразумевает определение целей по инфляции и соответствующий набор инструментов для её достижения, не ограничивающийся операциями на валютном рынке.

Как отмечают в Ассоциации финасистов Казахстана, инструменты Нацбанка в текущем году продемонстрировали свою эффективность в проводимой денежно-кредитной политике НБРК, в том числе с точки зрения дедолларизации. Курс теперь складывается исходя из внешних конъюнктурных условий, в то время как объем интервенций Нацбанк РК в последние месяцы является нулевым. Коммуникации НБРК и работа по построению безрисковой кривой доходности также способствуют снижению спекулятивных настроений, которые раньше преобладали.

Касательно прогнозов по стоимости нефти, от которой зависит курс как казахстанского тенге, так и российского рубля, то текущие оценки являются неоднозначными.