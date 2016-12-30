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14:59 (мск), источник: Kazinform

Что будет с национальной валютой Казахстана в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В связи с нестабильной ситуацией в мировой экономике и ценами на сырье национальные валюты многих стран поменялись в цене. В этой связи население пытается сохранить свои сбережения. Кто-то вкладывает свои деньги в недвижимость, кто-то пускает в бизнес, а кто-то переводит их в валюту. В целом, в 2017 году в какой валюте лучше всего хранить сбережения?

Источник: Kazinform

В августе прошлого года Национальный банк РК перешел к свободно-плавающему обменному курсу, а также к практике инфляционного таргетирования, что подразумевает определение целей по инфляции и соответствующий набор инструментов для её достижения, не ограничивающийся операциями на валютном рынке.

Как отмечают в Ассоциации финасистов Казахстана, инструменты Нацбанка в текущем году продемонстрировали свою эффективность в проводимой денежно-кредитной политике НБРК, в том числе с точки зрения дедолларизации. Курс теперь складывается исходя из внешних конъюнктурных условий, в то время как объем интервенций Нацбанк РК в последние месяцы является нулевым. Коммуникации НБРК и работа по построению безрисковой кривой доходности также способствуют снижению спекулятивных настроений, которые раньше преобладали.

Касательно прогнозов по стоимости нефти, от которой зависит курс как казахстанского тенге, так и российского рубля, то текущие оценки являются неоднозначными.

«Вероятнее всего мы не увидим сильной растущей динамики в следующем году. Налицо избыток предложения на мировых рынках, в том числе из-за разработки сланцевых месторождений в США. Тем не менее, следует отметить, что казахстанская экономика практически полностью адаптировалась к текущим ценам на нефть. Прогнозы экспертного сообщества в отношении Казахстана в начале года были очень негативными и, как вы знаете, они не оправдались», — отмечают в Ассоциации финаиситов РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

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В свою очередь один из влиятельных финансовых аналитиков России, старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова озвучила свой прогноз касательно обменного коридора дуэта «доллар-тенге» в 2017 году.

«Доллар США на протяжении 2017 года будет оставаться в преимущественно сильном положении в паре с казахстанским тенге, что, впрочем, не означает постоянного давления на последний. Средняя стоимость доллара может составить в следующем году 310−380 тенге. Этот торговый коридор рынку известен и понятен. Евро останется в пределах 335−410 тенге», — сообщила Бодрова корреспонденту Казинформа.

По мнению главы Национального банка РК Данияра Акишева, экономика Казахстана адаптировалась к новым условиям обменного курса.

«В условиях, когда изменение обменного курса тенге с августа прошлого года составило 78% по состоянию на 15 декабря 2016 года, а годовая инфляция снизилась до однозначного значения 8,7%, можно считать, что процесс переноса эффекта корректировки курса на внутренние цены практически завершен», — сказал Акишев.

Вместе с тем Нацбанк РК опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2017 год. Главная цель — это стабильность цен. Нацбанк РК планирует сохранить на 2017 год целевой коридор по инфляции в размере 6−8%, а в перспективе к 2020 году планируем снизить ее до уровня ниже 4%.

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