Краевые власти помогли УДС «Молот» и Пермскому свинокомплексу погасить долги по электроэнергии

По его словам, УДС «Молот», чья задолженность на начало декабря составляла 2,3 млн руб., оплатил энергетикам 1,3 млн руб. через хоккейный клуб «Молот». Ранее еще 1 млн руб. был внесен через баскетбольный клуб «Парма». Оба спортивных клуба финансируются из краевого бюджета.



Также сегодня будет подключено к электроснабжению ООО «Свинокомплекс Пермский», чья задолженность превысила уже 100 млн руб. Как пояснил источник в ПАО «Пермэнергосбыт», в рамках договоренности с краевыми властями в декабре руководство комплекса перечислило на счета сбытовой компании 5 из 13,3 млн руб., тем не менее, в компании принято решение вернуть электроснабжение комплекса.