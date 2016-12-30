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14:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти помогли УДС «Молот» и Пермскому свинокомплексу погасить долги по электроэнергии

ПАО «Пермэнергосбыт» восстановило отключенное за долги электроснабжение УДС «Молот» и ООО «Свинокомплекс Пермский». Об этом «Ъ» сообщил источник в сбытовой компании.

По его словам, УДС «Молот», чья задолженность на начало декабря составляла 2,3 млн руб., оплатил энергетикам 1,3 млн руб. через хоккейный клуб «Молот». Ранее еще 1 млн руб. был внесен через баскетбольный клуб «Парма». Оба спортивных клуба финансируются из краевого бюджета.

Также сегодня будет подключено к электроснабжению ООО «Свинокомплекс Пермский», чья задолженность превысила уже 100 млн руб. Как пояснил источник в ПАО «Пермэнергосбыт», в рамках договоренности с краевыми властями в декабре руководство комплекса перечислило на счета сбытовой компании 5 из 13,3 млн руб., тем не менее, в компании принято решение вернуть электроснабжение комплекса.

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