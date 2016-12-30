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16:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии на 254 рубля

Кабинет министров Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии на 254 рубля.

Источник: Prokazan.ru

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра РТ Алексей Песошин.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что с 1 июля 2017 года в России повысится минимальный размер заработной платы (МРОТ) до 7,8 тысяч рублей. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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