Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии на 254 рубля
Кабинет министров Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии на 254 рубля.
Кабинет министров Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии на 254 рубля.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что с 1 июля 2017 года в России повысится минимальный размер заработной платы (МРОТ) до 7,8 тысяч рублей. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.