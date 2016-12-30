Омские пограничники задержали машину с красной и чёрной икрой

Сотрудники погранветнадзора на пограничном участке «Исилькуль» вчера досмотрели легковой автомобиль, перевозивший икру, сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора.

Машина ехала из Омска в город Петропавловск Республики Казахстан. Специалисты выявили неправомерную перевозку икры лососёвой в количестве 39 кг и осетровой икры весом 1 кг. Икорная продукция, владельцем которой является гражданин Казахстана, была упакована в транспортную тару. Маркировка отсутствовала. Ветеринарные сопроводительные документы на икру представлены не были.

Управление Россельхознадзора по Омской области приняло решение о запрете вывоза икры в Республику Казахстан. Она размещена на изолированное хранение без права использования, правонарушитель привлечён к административной ответственности.