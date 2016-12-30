В Омске с 11 января подорожает проезд в электричках

Сегодня, 30 декабря стало известно о повышении стоимости проезда в пригородных электричках. Приказ РЭК вступит в силу с 11 января 2017 года.

По новому документу, тарифы планируется увеличить на 3,1 процента по сравнению с 2016 годом.

Максимальный рост 5,9% (до 18 рублей) установлен в пределах первой тарифной зоны (1−5 км от города), минимальный — 2,2% (до 94 рублей) — в пределах восьмой тарифной зоны (66−75 км). Неизменными остались тарифы во второй-четвертой зонах (от 6 до 35 км) — 24, 34 и 46 рублей соответственно.

Пресс-служба РЭК Омской области:

-В Омской области электрички останутся социальным видом транспорта. Пассажиры оплачивают чуть больше половины от экономически обоснованной стоимости, остальные средства компенсируются из бюджета региона. Кроме того, для пригородных перевозок региона действует льготная оплата в размере 1 процента от стоимости услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта, оказываемых ОАО «РЖД».

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте с нового года пока не повысится.