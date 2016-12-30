Одна из крупных агрофирм Омска объявила карантин из-за лейкоза

Сегодня, 30 декабря начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко установил карантин на ферме агропромышленной компании «Титан», в подразделении «Дружба» в Горьковском районе.

Как выяснилось, выявлен случай заболевания животного лейкозом. Карантин будет действовать до 25 июня 2017 года.

Отметим, что лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. Инкубационный период составляет от 2 до 6 лет. Больных животных убивают.

Добавим, что АПК «Титан» принадлежит бизнесмену Михаилу Сутягинскому.