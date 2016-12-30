Одна из крупных агрофирм Омска объявила карантин из-за лейкоза
На «Титане» бизнесмена Сутягинского обнаружено опасное заболевание.
На «Титане» бизнесмена Сутягинского обнаружено опасное заболевание.
Сегодня, 30 декабря начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко установил карантин на ферме агропромышленной компании «Титан», в подразделении «Дружба» в Горьковском районе.
Как выяснилось, выявлен случай заболевания животного лейкозом. Карантин будет действовать до 25 июня 2017 года.
Отметим, что лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. Инкубационный период составляет от 2 до 6 лет. Больных животных убивают.
Добавим, что АПК «Титан» принадлежит бизнесмену Михаилу Сутягинскому.