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15:06 (мск), источник: Om1.ru

Одна из крупных агрофирм Омска объявила карантин из-за лейкоза

На «Титане» бизнесмена Сутягинского обнаружено опасное заболевание.

Сегодня, 30 декабря начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко установил карантин на ферме агропромышленной компании «Титан», в подразделении «Дружба» в Горьковском районе.

Как выяснилось, выявлен случай заболевания животного лейкозом. Карантин будет действовать до 25 июня 2017 года.

Отметим, что лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. Инкубационный период составляет от 2 до 6 лет. Больных животных убивают.

Добавим, что АПК «Титан» принадлежит бизнесмену Михаилу Сутягинскому.

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