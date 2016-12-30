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18:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Облправительство выделит администрации Нижнего Новгорода 221,5 млн рублей на закупку городских автобусов

Облправительство выделит администрации Нижнего Новгорода 221,5 млн рублей на закупку городских автобусов. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и связи администрации 30 декабря 2016 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно постановлению правительства региона от 8 декабря, средства пойдут на подготовку пассажирского транспорта к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Субсидия будет направлена на приобретение автобусов для муниципального предприятия “Нижегородпассажиравтотранс” по лизинговой схеме в 2017 году», — пояснили НИА «Нижний Новгород» в департаменте. При этом окончательное решение о количестве закупаемых автобусов и их технических характеристиках пока не принято.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) состоит из 835 автобусов.

Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация планировала провести 2 декабря текущего года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. В администрации тогда отметили, что без федеральной субсидии департамент может себе позволить закупку только меньшего числа автобусов: 41 вместо 50, и не на газомоторном, а на дизельном топливе. В облправительстве позднее сообщили о готовности выделить недостающие средства для закупки всех 50 автобусов.

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