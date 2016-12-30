Облправительство выделит администрации Нижнего Новгорода 221,5 млн рублей на закупку городских автобусов

Согласно постановлению правительства региона от 8 декабря, средства пойдут на подготовку пассажирского транспорта к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Субсидия будет направлена на приобретение автобусов для муниципального предприятия “Нижегородпассажиравтотранс” по лизинговой схеме в 2017 году», — пояснили НИА «Нижний Новгород» в департаменте. При этом окончательное решение о количестве закупаемых автобусов и их технических характеристиках пока не принято.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) состоит из 835 автобусов.