Независимые экономисты подвели итоги 2016 года

Как сообщили «Ежедневнику» в центре, 2016 год стал годом продолжения рецессии, накопления структурных дисбалансов, усугубления системных противоречий и эрозии основных правовых и экономических институтов. Белорусская модель централизованной плановой экономики, авторитарного правления и доминации государственной собственности воспроизводит те же теоретические и практические ошибки, которые привели к глубокому кризису Советский Союз. Вместо создания высокопроизводительной экономики свободы производства, торговли, конкуренции и технологий власти сделали ставку на милитаризованные, силовые методы управления.

2016 год стал годом роста бюрократической, регуляторной нагрузки на экономику. Львиная доля нормотворческой деятельности властей не была направлена на решение экономически проблем, нейтрализации социальных рисков и раскрепощение новых источников экономического роста. Органы государственного управления работали не на выход страны из рецессии и создание институтов быстрого, долгосрочного экономического роста, а на выполнение узковедомственных задач и монетизацию статуса конкретных субъектов в рамках системы принятия решений, управлении государственных активов, распределения бюджетных ресурсов. Вместо раскрепощения частной инициативы, предпринимательства власти применили тактику «запрещать, не пущать и штрафовать».

2016 год стал годом ухудшения качества государственного управления. Руководство страны не сумело создать профессиональную команду единомышленников, которая действует слаженно и синхронно для преодоления кризисных явлений в экономике. Оно не проявило политического спроса на организацию общенационального, консолидирующего диалога элит. Режим номенклатурного монолога оказался неэффективным. Политические и идеологические догмы, инерция дефективных институтов, блокировка система очистки системы управления от непрофессиональных, некомпетентных кадров, которые генерируют стране только издержки, а не добавленную стоимость — все это препятствовало принятия адекватных, конструктивных и качественных решений по выводу страны из глубокого кризиса.

2016 год стал годом ускорения эрозии института частной собственности. В Беларуси в кризисном состоянии находится фундаментальный принцип современной цивилизации — принцип ограниченной ответственности через широкое применение принципа субсидиарной ответственности. Повсеместно нарушается принцип презумпции невиновности, а также принцип «закон обратной силы не имеет». Разорительные штрафы, криминализация экономического законодательства, конфискация имущества, списание со счетов денег без решения суда, высокие издержки взыскания долгов с государственных организаций, навязывание бюрократической точки зрения на обоснованность цен и затрат, принуждение к товарному ассортименту — власти не только не прекратили кошмарить бизнес, но начали использовать более изощрённые методы и инструменты.