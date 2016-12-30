Минсельхозпрод рассчитывает увеличить поставки продовольствия в Россию
Объем поставок белорусского продовольствия в Россию в 2017 году превысит уровень 2016 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
Объем поставок белорусского продовольствия в Россию в 2017 году превысит уровень 2016 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
Министр напомнил, что ежегодно на совместных коллегиях министерств сельского хозяйства и продовольствия двух стран утверждаются балансы поставок продовольствия, сообщает БЕЛТА.
«Оговариваются определенные контрольные цифры для перерабатывающих предприятий Беларуси и России. По нашим прогнозам, объемы поставок белорусского продовольствия в Россию возрастут с 4 млн т молока и молокопродуктов в 2016 году до 4,1 млн т в 2017-м. Также и по мясу», — рассказал Леонид Заяц.
Комментируя ситуацию относительно позиции Россельхознадзора в отношении белорусской