С 1 января в Омске изменятся схемы движения маршруток

Вместе с 2016 годом в историю уйдут 27 омских маршрутов общественного транспорта.

Администрация Омска признала их дублирующими и отменила с 1 января 2017 года. Департамент транспорта уверяет, что без транспорта омичи не останутся.

Сегодня дептранс опубликовал список отменённых маршрутов и причины отмены. Ведомство добавляет, что некоторым маршруткам и автобусам изменят схему движения так, чтобы они смогли обслуживать оставшиеся без транспортного сообщения микрорайоны.