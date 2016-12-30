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15:47 (мск), источник: Om1.ru

С 1 января в Омске изменятся схемы движения маршруток

Департамент транспорта рассказал, какие маршруты отменят, по какой причине и на чём теперь придётся ездить пассажирам.

Вместе с 2016 годом в историю уйдут 27 омских маршрутов общественного транспорта.

Администрация Омска признала их дублирующими и отменила с 1 января 2017 года. Департамент транспорта уверяет, что без транспорта омичи не останутся.

Сегодня дептранс опубликовал список отменённых маршрутов и причины отмены. Ведомство добавляет, что некоторым маршруткам и автобусам изменят схему движения так, чтобы они смогли обслуживать оставшиеся без транспортного сообщения микрорайоны.

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