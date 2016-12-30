Смольный оформил стадион на Крестовском в собственность

Документы для регистрации подготовило «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», подведомственное комитету имущественных отношений.

Инженеры, по заказу генподрядчика «Метрострой», провели инвентаризацию больше 280 тысяч кв. м площадей, изготовили технические планы. На основании этих документов стадион поставили на кадастровый учет, рассказали в ГУП «ГУИОН». Таким образом, всего за неделю Смольный ввел арену в эксплуатацию и оформил на нее документы. Для сравнения, для типового жилого дома этот процесс растягивается на срок до месяца.