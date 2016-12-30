Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка «Траст»

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Траст» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии финучреждения, сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что процедура ликвидации продлится 2 года — до 29 декабря 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Владимир Кухарев.

Сообщается, что требования кредиторов банка фонд принимает в течение 30 дней со дня публикации сведений о начале ликвидации в газете «Голос Украины».

Напомним, ранее Национальный банк Украины признал банк «Траст» неплатежеспособным 7 декабря за нарушение запрета регулятора на привлечение вкладов. Банк «Траст» работал в Украине с 2007 года и по состоянию на 1 октября занимал 67-е место среди 100 работающих банков по объему активов.