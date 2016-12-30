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18:13 (мск), источник: 112.ua

Горбатко ушел с должности руководителя Одесского припортового завода

Директор ушел с должности по собственному желанию.

Источник: 112.ua

Директор ПАО «Одесский припортовый завод» Валерий Горбатко уволился со своей должности. Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на Facebook.

«Сегодня Валерий Степанович официально сообщил коллективу о своем уходе. Я могу с уверенностью сказать, что это решение далось непросто не только самому директору. При этом переживания коллектива, связанные с добровольным уходом бессменного руководителя завода, усугубились непониманием ситуации в связи с временной остановкой предприятия», — написал Щуриков.

Напомним, накануне пресс-служба предприятия сообщила, что ОПЗ временно приостанавливает производство.

Ранее Кабмин решил реструктуризировать долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ на два года.

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