Горбатко ушел с должности руководителя Одесского припортового завода
Директор ушел с должности по собственному желанию.
Директор ушел с должности по собственному желанию.
Директор ПАО «Одесский припортовый завод» Валерий Горбатко уволился со своей должности. Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на Facebook.
«Сегодня Валерий Степанович официально сообщил коллективу о своем уходе. Я могу с уверенностью сказать, что это решение далось непросто не только самому директору. При этом переживания коллектива, связанные с добровольным уходом бессменного руководителя завода, усугубились непониманием ситуации в связи с временной остановкой предприятия», — написал Щуриков.
Напомним, накануне
Ранее Кабмин решил реструктуризировать долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ на два года.