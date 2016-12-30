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18:22 (мск), источник: УНИАН

Фонд гарантирования начал ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка «Траст» на основании решения Нацбанка.

Источник: УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Траст» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии финучреждения.

Как сообщается на сайте фонда, процедура ликвидации продлится 2 года — до 29 декабря 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Владимир Кухарев.

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Также сообщается, что требования кредиторов банка фонд принимает в течение 30 дней со дня публикации сведений о начале ликвидации в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Траст» неплатежеспособным 7 декабря за нарушение запрета регулятора на привлечение вкладов.

Банк «Траст» работал на рынке Украины с 2007 года и по состоянию на 1 октября занимал 67-е место среди 100 работающих банков по объему активов.

78,9% акций банка принадлежали украинскому бизнесмену, совладельцу группы компаний EasyPay и АВК Владимиру Авраменко.

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