Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Ибра пошел на повышение: Цаллагов — в «Зените»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«В чем сила, брат?»
14События недели в фотографиях
21:44 (мск), источник: Интерфакс

ФАС возбудила дело на Lenovo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела на ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» (подразделение Lenovo) и компанию Superwave Group, которые проходит ответчиками по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы». Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Источник: AP 2016

По данным ФАС, компании затягивают предоставление запрошенных документов в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме в рамках проводимой проверки (нарушение ст. 19.8 КоАП РФ). В сообщении службы отмечается, что действия Lenovo носят уже систематический характер.

Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки службы.

«Полагаю, что это не последние административные дела по этому антимонопольному расследованию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел в отношении иных проверяемых лиц», — прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

ФАС напоминает, что штраф за непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений доходит до 500 тысяч рублей за каждый случай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Карякин опередил Карлсена и стал чемпионом мира по блицу
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Допинг и амулет Мутко. Главные спортивные разочарования года Уходящий год оказался для российского спорта весьма богатым на события. Но, к сожалению, для отечественных спортсменов и болельщиков, в основном в отрицательном смысле
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь