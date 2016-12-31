Обновленное Приморье: что достроят и откроют в 2017 году

Продолжится «доведение до ума» свободного порта Владивосток. К сентябрю власти намерены принять и ввести упрощенный визовый режим. Визы будут, но в электронной форме. Оформить их можно будет из дома. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку.

Продолжится строительство трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. В 2017 году начнутся работа на втором этапе автомагистрали — от 18-го до 40-го километра. Он свяжет Артем и Царевку. Подрядчиком выступит ООО «Трансстроймеханизация», которая в августе сдала первый участок трассы в обход Артема.

Также планируется реконструировать автомобильные пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный». Стройка началась три года назад, но так и не дошла до своего логического завершения из-за хищений, смены подрядчика и прочих неприятностей. Обновленные погранпереходы позволят жителям Приморья пересекать границу с Китаем на собственных автомобилях, а также существенно увеличится общая пропускная способность границы. Работы планируют завершить к июлю 2017 года.

До конца марта 2017 года руководитель «Примводоканала» Александр Осиюк пообещал окончательно ввести в эксплуатацию все очистные сооружения во Владивостоке. При этом отметил, что препятствий к этому немало: бракованный магистральный коллектор, трамвайные пути на Борисенко и Сахалинской.

Вместе с борьбой за чистую воду в столице Приморья идет борьба и за чистый воздух. Жители БАМа, Снеговой Пади и Второй Речки добиваются закрытия или хотя бы модернизации мусоросжигательного завода во Владивостоке. Едкий дым расползается по огромной части города, не давая возможности нормально дышать. Администрация Владивостока сообщила, что к концу 2017 года завершится монтаж двух мощных очистных фильтров, которые доведут уровень газоочистки до 99−100% и избавят владивостокцев от неприятных запахов и едкого дыма.

Скандальная стройка Приморского краевого онкологического диспансера затягивается. В 2016 году должны были полностью достроить основное здание комплекса — лечебно-диагностический конкурс. Но подрядчик, выигравший аукцион, сорвал сроки и к концу года завершил лишь 10% от указанного объема работ. Поэтому в следующем году к работам приступит уже другая компания. Зато в 2017 обещают завершить строительство палаточного корпуса на 40 коек.

Сдать комплекс «Д» в микрорайоне Снеговая Падь должны до конца будущего года. Но здесь вероятны изменения в сроках. Генподрядчиком строительства выступило ООО «СМУ ДВ» — компания, выигравшая тендер. Вначале стройка шла нормально, но потом застройщик («Приморкрайстрой») перестал платить за выполненные запланированные работы, которые принимал по акту и утвержденной форме. В итоге, не разобравшись со старым генподрядчиком, «Приморкрайстрой» странным «устным» соглашением выбрал нового — «Яв Строй». При этом ранее новый руководитель «Приморкрайстроя» Александр Мухин заявлял, что все работы хоть и идут с отставанием, будут выполнены в срок — до конца 2017 года.

Еще один проект все-таки надеются завершить в 2017-м. Речь идет о гостинице «Хаятт» на Корабельной набережной. Ее строят и перестраивают с 2009 года, стоимость объектов постоянно растет (до 15 млрд за две гостиницы) из-за ошибок в проектировании. Закончить планировали к саммиту АТЭС-2012, но что-то пошло не так. В итоге возбуждено несколько уголовных дел. В результате новый срок сдачи — середина 2017 года.

Достроят в 2017 Дом новой культуры (ДНК) на Русском острове. Основной объем работ по строительству должны были закончить к ноябрю 2016, но и здесь не обошлось без проблем. Министерство обороны так и не передало в собственность края землю, на которой центр инновационной культуры планировалось построить изначально. Пришлось искать новое, никем не занятое место для строительства. Потом долго ждали из Кургана деревянные купола — изюминку проекта. К началу декабря на острове был полностью готов фундамент, а в 2017 рабочие планируют приступить к монтажу куполов.

В конце 2017 заработает и обновленный цирк во Владивостоке. Работы здесь ведутся круглосуточно, уже начата черновая отделка основных помещений. После нового года начнется монтаж новой вентиляционной системы, через которую в том числе будет осуществляться подача тепла. За 2016 год рабочие полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, смонтировали новую систему отопления.

Открытие двух административно-торговых центров запланировано на 2017 год. Уже достроен и ищет арендаторов центр на Алеутской, 45, выросший из казавшегося вечным котлована. Планируется, что в 2017 году он заработает на полную мощность. В здании предусмотрены две большие парковки: подземная и наземная. Они, кстати, уже функционируют и доступны для горожан.

Второй торговый центр еще строится, но зато с размахом. Будущий ТРЦ «Калина-Молл» на Калинина, 8 станет самым большим во Владивостоке, превысив объем даже «Седанки Сити». Сейчас в здании ведется монтаж инженерных сооружений и освещения. Несколько крупных российских компаний уже заключили договоры на аренду площадей. В начале 2017 застройщик предполагает приступить к отделке внутренних помещений, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.

2016 год в Приморском крае запомнился не в последнюю очередь массовым обрушением мостов. Первый мост упал в селе Новолитовск на трассе Артем — Находка — Порт Восточный 23 февраля. Краевые власти долго пытались соорудить временную переправу, но в итоге попросили помощи у военных. В конце апреля военнослужащие отдельного мостостроительного батальона завершили возведение временного моста, открытие его прошло с большой помпой. Администрация Приморского края пообещала, что временный не станет постоянным, а строительство нового моста через реку Литовку начнется в 2017 году. Также будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию еще трех мостовых переходов.

В 2017 году обещают продолжить строительство магистрального газопровода. Программа газификации в Приморском крае, увы, не была выполнена в срок. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обвинил в срыве программы подрядчика, ООО «Газпром — Межрегионгаз». В ответ газовики заявили, что они не подрядчики, а инвесторы, поэтому действуют сообразно своим финансовым возможностям. В ходе длительных разбирательств и поиска виноватых, вроде, удалось достичь договоренности о возобновлении строительства газопровода в 2017 году.

К сентябрю 2017 года Приморье должно быть полностью восстановлено после разрушительного тайфуна «Лайонрок». В частности, будет построен новый водовод в поселке Кавалерово. Паводок повредил водозабор Горнореченский, обеспечивавший поселок холодной водой. Водоснабжение восстановили по временной схеме и пообещали до сентября построить новый водовод.

Промышленность в Приморье также будут развивать. Один из резидентов свободного порта намерен собирать в Артеме китайские грузовики фирмы FAW. Первые автомобили выпустят уже во втором квартале 2017 года. Параллельно японские предприниматели готовы наладить переоборудование японских малолитражек в электромобили и построить завод по утилизации машин.