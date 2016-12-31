Самые обсуждаемые события пенсионного рынка в 2016 году

В 2016 году многие вкладчики ожидали, что им компенсируют потери по пенсионным накоплениям из-за подешевевшего в 2015 году тенге. Но этого не произошло — государство не пошло на этот шаг. Впрочем, Нацбанк все-таки пересмотрел свою инвестиционную политику — он стал меньше средств вливать в тенговые активы. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz вспомнил, как именно финрегулятор перекроил инвестпортфель ЕНПФ и что еще обсуждали казахстанцы в этом году.

Подешевевший тенге посеял сомнения

После резкого ослабления тенге в августе 2015 года реальная доходность пенсионных накоплений была под сомнением. Общественность была недовольна тем, что их деньги в ЕНПФ съедает не только инфляция, но и подешевевший в два раза тенге. И эти волнения были вполне оправданными. На 1 января 2016 года наибольшая часть средств пенсионного фонда была сконцентрирована именно в тенговых активах — 83%.

Доктор делового администрирования, доцент AlmaU Ерлан Ибрагим считает, что государство должно было индексировать потери инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям на процент девальвации, которая произошла в августе 2015 года. «…когда произошла девальвация, от государства было заявление, что все тенговые депозиты до 1 млн тенге будут индексированы к уровню девальвации… Нужно понимать, что, когда вкладчик размещает депозит, он принимает на себя определенный риск… При этом ни слова не было сказано о том, что пенсионные накопления, как и розничные тенговые депозиты, будут индексированы на процент ослабления тенге. То есть мы предоставили государству свои деньги, доверили ему, а оно не индексировало. Не знаю, почему вопрос по индексации нигде не звучал, никто его не поднимал… Вопрос компенсации очень серьезный, он должен был быть поднят ЕНПФ», — считает он.

В пенсионном фонде ответили на критику. Глава ЕНПФ Руслан Ерденаев заявил, что государство гарантирует выплату накоплений с учетом уровня инфляции. «Что касается девальвации и обесценения тенге по отношению к другим валютам, то важно подчеркнуть, что пенсионные накопления предназначены прежде всего для потребления внутри страны. Основным мерилом стоимости пенсионных накоплений является как раз таки инфляция. То есть пенсия (казахстанцев. — Ред.) тратится прежде всего для приобретения продуктов и товаров первой необходимости и оплаты коммунальных услуг. Это деньги не для того, чтобы пенсионеры инвестировали их за рубеж», — поделился Руслан Ерденаев в феврале.

Предполагалось, что портфель ЕНПФ будет только пополняться госбумагами, а значит, объем тенговых активов должен был вырасти. Так, в прошлом году правительством было принято решение с 2016 года вновь поступающие взносы в ЕНПФ временно вкладывать только в госбумаги. «Тратить пенсионные накопления, для того чтобы кредитовать бизнес, надо прекратить. Эти деньги могут быть использованы только для восполнения дефицита бюджета страны. А для бизнеса достаточно тех денег, которые нам дают международные финансовые институты», — отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Экономисты отмечали, что решение о размещении средств ЕНПФ исключительно в госбумаги РК было связано с необходимостью покрыть дефицит бюджета. Несомненно, дешевеющая нефть спровоцировала правительство ужимать бюджеты. Средства для покрытия госбюджета нужно было откуда-то брать — бумаги Минфина стали тем самым спасательным кругом.

Многие аналитики предполагали, что за счет того, что с 2016 года все вновь поступающие пенсионные взносы будут вложены только в госбумаги, доходность фонда может ощутимо просесть. Как оказалось, пессимистичный сценарий реализовался, и дело здесь вовсе не в госбумагах. Если в 2015 году доходность активов ЕНПФ составила 15,65%, то в январе-ноябре она снизилась до 8,15%. Но, как оказалось, доля инвестиций в госбумаги даже сжалась. Если в начале 2016 года она достигала 45,1%, то в начале декабря не превысила 43,4%. Одновременно Нацбанк стал меньше вкладываться в тенговые активы. Их доля с начала года сжалась с 83% до 77,7%. Видимо, финрегулятор предполагает, что доллар к тенге со временем будет только укрепляться. Как долго Нацбанк будет придерживаться выбранной политики, пока неясно. Весь рынок находится в ожидании, когда же все-таки пенсионные активы будут переданы в управление частных инвесткомпаний.

Квартирный вопрос

В конце июня активные дискуссии разбушевались по досрочному изъятию пенсионных накоплений. Общественность предлагала, чтобы за счет этих средств можно было приобрести жилье. Эта тема назревала давно. Цены на недвижимость, к примеру, в Алматы и Астане, были под стать ценам в Лондоне и Париже, а зарплаты — нет. К тому же ипотека для большинства казахстанцев оставалась несбыточной мечтой. Эффективные ставки по жилищным займам доходят до 20%, а отбор заемщиков с начала года стал еще более жестким. Именно поэтому стоило лишь затронуть булгаковский квартирный вопрос, как эта тема взбудоражила всех без исключения. И это еще не все. Доходность пенсионных накоплений лишь незначительно покрывала официальный уровень инфляции. А списанные в сентябре 2014 года около 100 млрд тенге за счет вложений частных НПФ в мусорные облигации только усиливали недоверие ко всей пенсионной системе.

На одной из встреч с журналистами глава Нацбанка Данияр Акишев не исключил, что казахстанцы в будущем смогут использовать свои пенсионные накопления еще до наступления пенсионного возраста. Банкир уточнил, что возможность досрочного изъятия накоплений из ЕНПФ может появиться у тех, кто имеет «сверхнакопления».

«Такие прецеденты присутствуют в мире, мы изучаем этот вопрос. Считаем, что предоставление такой опции в будущем для граждан было бы желательно. Мы видим, что у нас есть казахстанцы, у которых уже достаточно накоплений для обеспечения своей жизни после пенсионного возраста» — заметил Данияр Акишев.

Банкир уточнил, что «эта тема очень чувствительна». «В первую очередь потому, что она связана с устойчивостью всей накопительной пенсионной системы. Нужно понять, насколько эта система будет способна обеспечивать граждан пенсией», — отметил он.

Большинство аналитиков считают, что лимиты по «сверхнакоплениям» должны быть четко оговорены. И к тому же накоплений должно хватить на полноценную жизнь в старости. Высвободившиеся средства из ЕНПФ, как считают экономисты, можно направить на срочные операции, неотложное лечение, образование или приобретение квартиры. Но тут все не так просто. Ведь, скорее всего, те, у кого есть «сверхнакопления», уже имеют квартиру, и не одну….

А что же считать «сверхнакоплениями»? Экс-советник главы Нацбанка Олжас Худайбергенов привел конкретные расчеты. «Допустим, вкладчик ЕНПФ хочет получать пенсию в 50 тыс. тенге (40% от средней зарплаты), а средний срок дожития после выхода на пенсию составляет 20 лет. Предположим, что инвестдоход на остающуюся сумму будет покрывать инфляцию. Это значит, что пенсионных накоплений должно быть минимум 12 млн тенге», — считает он.

Собеседник заметил, что высокая планка по накоплениям может не дать ожидаемого эффекта. «Если установить высокую планку по накоплениям, тогда фактически мера по досрочному изъятию части средств из ЕНПФ будет предназначена для людей, которым эта мера не нужна. А если низкую, то есть риск того, что множество людей фактически в будущем будет получать минимальную пенсию… Вообще, идея использования пенсионных накоплений на ипотеку, образование, лечение возможна. Но только когда все механизмы продуманы так, что вкладчик не сможет обналичить деньги», — отмечает Олжас Худайбергенов.

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что лимит по накоплениям должен учитывать как среднюю продолжительность жизни пенсионеров, так и долгосрочную инфляцию. «Нужно понимать, что эти и другие переменные меняются. К примеру, увеличивается срок выхода на пенсию, растет средняя продолжительность жизни, меняется динамика инфляции. Соответственно, и сумма так называемого неснижаемого остатка в ЕНПФ будет постоянно меняться», — уточняет он.

Мегаобсуждения по MEGA

Еще одна резонансная новость, которая вызвала поток критики со стороны казахстанцев, — финансирование строительства MEGA в Астане за счет пенсионных денег. Общественность опасалась, что выделенные средства могут не отбиться. Но основное негодование вызывал не сам факт финансирования MEGA, а то, что деньги должны были быть направлены на объект на территории ЭКСПО — им оказалась MEGA в Астане. К тому же большинство скептиков путали понятия «объекты ЭКСПО» и «объекты на территории ЭКСПО». Давление на общественное мнение оказывало и дело экс-главы «Астана ЭКСПО-2016» Талгата Ермегияева и его сообщников, которые вывели из «Астана ЭКСПО-2016» 10,2 млрд тенге. Пользователи соцсетей не исключали, что история могла повториться.

Напомним, в августе стало известно, что 15 млрд тенге будут направлены на строительство ТРЦ MEGA Silk Way в Астане, который находится на территории ЭКСПО. Непосредственным заемщиком по этому кредиту стал БРК, он привлек у ЕНПФ деньги под 15% годовых. Заемщиком БРК в этом проекте стала «сестринская» организация АО «Байтерек девелопмент», которая получила эти деньги под 16,5%. При этом гарантией возврата пенсионных средств являются средства на залоговом счете «Байтерек девелопмент».

«Проект является достаточно эффективным. Обеспечением по займу являются встречные денежные потоки, которые должны пойти со стороны БРК в «Байтерек девелопмент» в соответствии с займом еще 2009 года, когда банк и «Байтерек девелопмент» являлись дочерними структурами холдинга «Самрук-Казына». И начиная с 2024 года по этому проекту обеспечением будут служить деньги на залоговом счете «Байтерек девелопмент» — пояснил глава БРК Болат Жамишев.

Он также уточнил, что заем, который предоставлен «Байтерек девелопмент» по реализации строительства MEGA в Астане, предоставлен на 15 лет. «Мы из ЕНПФ эти деньги получили под 15%, выдали под 16,5%. ЕНПФ получает деньги в банке, заемщиком для него является банк. Те деньги, которые мы привлекаем из ЕНПФ как пенсионные средства, они очень дорогие. Мы их микшируем с собственными деньгами и средствами из Нацфонда», — рассказал Болат Жамишев.

Бакнир объяснил, почему БРК взялся за проект MEGA Silk Way в Астане. По его словам, это больше политический шаг, подкрепленный надежной экономической базой. «На самом деле, если бы сейчас банки второго уровня могли финансировать длинные проекты, это не был бы наш проект. У банков нет длинных денег. И, поскольку этот проект идет в рамках развития туристического потенциала, он хоть и не относится к ЭКСПО-2017, но и новые дороги, которые сегодня строятся в Астане, все это делается с учетом международной выставки, которая пройдет в следующем году. Это спровоцирует большой поток туристов», — сообщил Болат Жамишев.

Кстати, ставка в 16,5% практически не обсуждалась среди пользователей соцсетей. Хотя, как отмечали аналитики, эта ставка не низкая. «Она достаточно рыночная», — говорили экономисты.

Глава Народного банка Умут Шаяхметова считает, что средства, которые планируется выделить из ЕНПФ для строительства ТРЦ MEGA Silk Way, можно было потратить не на строительство торгового центра, а вложить их в инфраструктуру. «…В те же больницы, жилые дома, дороги, аэропорты», — подчеркнула она.

В начале декабря глава БРК заявил, что владелец MEGA Нурлан Смагулов планирует досрочно погасить заем БРК, который был выдан на строительство ТРЦ. «Чтобы эти вопросы (по погашению. — Ред.) ему больше не задавали. И причина, по которой г-н Смагулов намерен пойти на этот шаг, не экономическая и не финансовая, а причина только в тех вопросах, которые все ему задают. Он (г-н Смагулов. — Ред.) считает, что для его компании это не та реклама, которую он хотел бы (тиражировать. — Ред.)», — пояснил Болат Жамишев.

Обыск в ЕНПФ взбудоражил общественность

В декабре внимание казахстанцев было приковано еще к одному делу — обыску в ЕНПФ. Слухи о проверках КНБ, которые якобы проясняют информацию о выводе средств из пенсионного фонда, стали разрастаться после публикаций в некоторых СМИ. Со ссылкой на некий источник в СМИ сообщалось, что ЕНПФ вложился в «мусорные облигации» ТОО «Бузгул Аурум». Предполагалось, что привлеченные средства компания направила на погашение своих долгов. Ситуация накалялась. Ранее списанные 100 млрд тенге ЕНПФ, низкодоходные частные НПФ, оставшиеся в прошлом, все еще давили на психику вкладчиков. К тому же резкое ослабление тенге в 2015-м еще не было забыто.

Впрочем, Нацбанк незамедлительно отреагировал на публикации в СМИ, он сделал неожиданное для многих заявление. Финрегулятор сообщил, что сделку ЕНПФ по приобретению облигаций ТОО «Бузгул Аурум» проверяет следственное управление департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) города Алматы. И, как выяснилось, бумаги были приобретены не за счет пенсионных накоплений, а за счет собственных средств фонда. То есть, по сути, ЕНПФ распорядился средствами, полученными за счет комиссионного вознаграждения от пенсионных активов.

«Эта сделка прошла 6 октября на организованном рынке в торговой системе KASE. Были проведены специализированные торги первичного размещения облигаций. Покупатель — ЕНПФ. Сумма сделки — 5 млрд тенге», — заметил директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр Терентьев.

Он пояснил, что Нацбанк принимает максимальное содействие в проведении следствия. «Наши специалисты уже направлены (в ДКНБ. — Ред.). За остальными комментариями просим обращаться в КНБ, мы не уполномочены давать комментарии. К тому же есть понятие “тайна следствия”. Повторюсь, не знаю, по какой статье было возбуждено дело. Нацбанк не контролирует сделки с собственными средствами ЕНПФ, у нас нет такого мандата», — заметил Александр Терентьев.

Интересно было бы знать, кто, если не Нацбанк, контролирует вложения собственных средств ЕНПФ. «Контроль осуществляют акционеры в рамках своих полномочий. Также ежегодно проводится аудит большой четверкой (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG. — Ред.). Все (аудированные. — Ред.) отчеты публичны», — сообщила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Нацбанка Елена Никифорова.

Как сообщил финрегулятор, облигации были размещены с купоном 19% годовых, пока срок выплаты купона не наступил. Александр Терентьев обратил внимание, что ТОО «Бузгул Аурум» не потерпело дефолт. В Нацбанке пояснили, что 5 млрд тенге — это 4,8% собственного капитала ЕНПФ. «Сделка на 5 млрд тенге не крупная», — заметили в Нацбанке.