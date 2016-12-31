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07:39 (мск), источник: Informburo.kz

Нацбанк продлил «жизнь» купюры номиналом 1000 тенге

Национальный банк Казахстана сообщил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года.

Срок обращения купюр действителен до 1 марта 2017 года.

«До указанной даты данные банкноты являются законным платёжным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений. Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении», — сказано на сайте Нацбанка.

Обменять банкноту после истечения срока обращения можно будет в течение года в любом банке второго уровня — с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года.

Сообщается, что в филиалах Национального Банка банкноты обменивают без взимания комиссии. При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платёжным средством.

«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приёме банкнот, находящихся в обращении, влечёт штраф. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приёме, размене и обмене банкнот влечёт штраф в размере 50 МРП (106 050 тенге)», — сказано в официальном сообщении.

Ранее Нацбанк сообщал, что 3 октября 2016 года завершается обращение банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В течение года — с 4 октября 2016 года по 3 октября 2017 года — банкноты подлежат обмену в любом банке второго уровня.

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