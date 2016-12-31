Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
От новогоднего переедания можно умереть
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Карякин сыронизировал в адрес Карлсена после победы на ЧМ
МОК может ввести санкции в отношении России в 2017 году
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
09:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Cтабильность работы реестра е-деклараций под угрозой — администратор

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Стабильность работы Единого реестра электронных деклараций может находиться под угрозой в связи со стартом 2 января второго этапа e-декларирования, говорится в заявлении госпредприятия «Украинские специальные системы» (УСС), которое является администратором реестра.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ожидается, что количество декларантов может достичь 2 миллионов человек, и при таком росте нагрузки, согласно прогнозам УСС, работа реестра может быть под угрозой.

«В реализованной конфигурации реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год. Однако, ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно — в конце срока подачи электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 250 тысяч», — отметили на госпредприятии.

Пресс-служба компании отметила, что доукомплектация и модернизация требуют времени, но они до сих пор не начаты.

«Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку реестра ко второму этапу подачи е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна из проблем не решена», — сказано в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В России возбудили дело на Lenovo
Скончался первый менеджер The Beatles
Самолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Американцы спели гимн России в память о погибших в Сочи
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
В России запретят выписывать детей из квартир
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь