Cтабильность работы реестра е-деклараций под угрозой — администратор

Ожидается, что количество декларантов может достичь 2 миллионов человек, и при таком росте нагрузки, согласно прогнозам УСС, работа реестра может быть под угрозой.

«В реализованной конфигурации реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год. Однако, ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно — в конце срока подачи электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 250 тысяч», — отметили на госпредприятии.

Пресс-служба компании отметила, что доукомплектация и модернизация требуют времени, но они до сих пор не начаты.