Cтабильность работы реестра е-деклараций под угрозой — администратор
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Стабильность работы Единого реестра электронных деклараций может находиться под угрозой в связи со стартом 2 января второго этапа
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Стабильность работы Единого реестра электронных деклараций может находиться под угрозой в связи со стартом 2 января второго этапа
Ожидается, что количество декларантов может достичь 2 миллионов человек, и при таком росте нагрузки, согласно прогнозам УСС, работа реестра может быть под угрозой.
«В реализованной конфигурации реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также хранить и обрабатывать до 1 миллиона
«Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе