На праздники все парковки Алматы станут бесплатными

Об этом в Facebook официально сообщила уполномоченная компания по собзданию и обслуживанию единой автоматизированной системы парковок Алматы ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» («Алматы Паркинг»).

Первая платная парковка в Алматы заработала 27 июня 2016 года. С тех пор в мегаполисе появилось 44 паркомата, оборудовано свыше 2,7 тыс. парковочных мест и 77 специальных парковок для инвалидов.

Цели введения в Алматы системы платных парковок — снижение трафика на четверть, увеличение скорости движения транспорта по городу на 12% и пятикратное сокращение времени парковки.