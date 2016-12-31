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09:20 (мск), источник: 365info.kz

На праздники все парковки Алматы станут бесплатными

С 1 по 3 января оплата за парковку на всех платных парковках Алматы взиматься не будет.

Источник: 365info.kz

Об этом в Facebook официально сообщила уполномоченная компания по собзданию и обслуживанию единой автоматизированной системы парковок Алматы ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» («Алматы Паркинг»).

Первая платная парковка в Алматы заработала 27 июня 2016 года. С тех пор в мегаполисе появилось 44 паркомата, оборудовано свыше 2,7 тыс. парковочных мест и 77 специальных парковок для инвалидов.

Цели введения в Алматы системы платных парковок — снижение трафика на четверть, увеличение скорости движения транспорта по городу на 12% и пятикратное сокращение времени парковки.

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