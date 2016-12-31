Спецпроект: топ-10 самых надежных банков Украины

Национализация «ПриватБанка» заставила многих клиентов серьезно задуматься о рисках, которым подвержены даже наиболее крупные инновационные банки.

При этом внимательные вкладчики знали о финансовых проблемах «ПриватБанка» заранее:

— Во-первых, банк проигрывал иностранным и государственным по критерию поддержки акционеров и рисков, связанных с владельцами, о чем свидетельствовали их напряженные отношения с властью, слабые темпы формирования резервов, задержки с докапитализацией и возвратом рефинансирования НБУ;.

— Во-вторых, с 2015 года падала способность банка генерировать чистый процентный доход из-за ухудшения качества кредитного портфеля, для удержания вкладчиков банку № 1 пришлось удерживать депозитные ставки выше рыночных, соответственно постоянно возрастало отношение процентных расходов к доходам;.

— В-третьих, отраслевая структура корпоративного кредитования, обнародованная в квартальных отчетах банка непрямо указывала на значительную долю займов связанным лицам, реальное качество которых сложно оценить, также существуют риски их невозврата в случае проблем в основном бизнесе или решений собственников.

История с «Приватом» учит более внимательно интерпретировать данные финансовой отчетности банков, учитывать возможность манипуляций с показателем чистой прибыли путем уменьшения расходов на формирование резервов, а главное, при выборе банка для вклада и длительного сотрудничества обращать внимание на международную репутацию и финансовые возможности акционеров. При этом технологические новации, высокое качество обслуживания и удобство банка далеко не всегда соответствуют финансовой устойчивости. История двух кризисов свидетельствует об высокой надежности для вкладчиков финансовых учреждений с хорошим уровнем зарубежной или государственной поддержки: ни один из подобных фининститутов не обанкротился.

Исходя из уроков падения банка № 1, аналитики YouControl включили в список лучших альтернатив исключительно иностранные и государственные банки, отчетность которых заслуживает большего доверия, а фактор внешней поддержки с высокой вероятностью способен компенсировать возможные финансовые потери.

Банки отобраны по таким показателям, как эффективность деятельности (рентабельность активов, капитала, чистая процентная маржа и соотношение процентных затрат к доходам), ликвидность, адекватность собственного капитала, отношение депозитов к кредитам, зависимость от вкладов физлиц, масштаб деятельности (рыночная доля банка в активах и розничных депозитах, количество отделений).

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Райффайзен Банк Аваль

Доля в активах системы: 4,1%

Доля на рынке депозитов населения: 3,8%

Количество отделений: 551.

Один из старейших игроков на банковском рынке, с 2005 года являющийся частью международной группы Raiffeisen International Bank Holding с штаб-квартирой в Австрии. По итогам кризиса 2014−15 гг. банк получил финансовую поддержку со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) путем продажи 30% уставного капитала. Существенная антикризисная экономия на затратах, с одной стороны, привела к сокращению территориальной сети банка и количества персонала, с другой — позволила улучшить финансовую стабильность банка, высвободить средства на формирование резервов, удерживать высокие по сравнению с рынком показатели рентабельности и чистой процентной маржи.

Креди Агриколь Банк

Доля в активах системы: 2,3%

Доля на рынке депозитов населения: 1,4%

Количество отделений: 164.

Дочерний банк крупнейшего французского холдинга Credit Agricole Group, созданный путем слияния двух финансовых учреждений: корпоративного КИБ Креди Агриколь (Crédit Lyonnais Ukraine), основанного французами в 90-х, и розничного Креди Агриколь, ранее известного под брендом Индекс Банк и выкупленного группой в отечественных инвесторов. Креди Агриколь Банк демонстрирует активный рост рыночной доли на всех ключевых сегментах банковского рынка, обладает высокими показателями ликвидности, прибыльности и адекватности капитала. Один из банков, который является лидером в секторе аграрного кредитования.

Ощадбанк

Доля в активах системы: 15,0%

Доля на рынке депозитов населения: 14,6%

Количество отделений: 3 798.

Государственный Ощадбанк сумел «собрать вершки» по итогам кризиса 2014−2015 гг., поскольку рассматривался многими клиентами как тихая гавань по сравнению с частными отечественными банками, большинство которых обанкротились в процессе очистки банковской системы. Также способствовали переходу вкладчиков в государственный банк более высокие депозитные ставки по сравнению с европейскими банками, уникальное 100% гарантирование вкладов выше 200 тыс. грн и лоббизм законодательных изменений, расширивших доступ к обслуживанию зарплатных проектов бюджетников. Банк нарастил рыночную долю, переформатировал ряд отделений в более современный формат обслуживания и своевременно докапитализируется за счет госбюджета. С другой стороны, его показатели прибыльности, качества активов и эффективности затрат ниже чем в европейских банках.

Прокредитбанк

Доля в активах системы: 0,8%

Доля на рынке депозитов населения: 1,0%

Количество отделений: 24.

Средняя по размерам украинская «дочка» является частью международной группы ProCredit, собственниками которой являются в основном международные финансовые организации, среди которых германский ПроКредит Холдинг, Немецкий государственный банк развития KfW и Международная Финансовая Корпорация (IFC). Кроме финансовой поддержки со стороны квази-государственных структур ведущих стран мира и максимального кредитного рейтинга от Fitch, банк обладает хорошими показателями рентабельности, чистой процентной маржи и эффективности затрат. Несмотря на закрытие отделений, Прокредитбанк активно наращивает рыночную долю в сегменте корпоративного кредитования и на рынке вкладов, уделяя максимальное внимание клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса.

Кредобанк

Доля в активах системы: 0,8%

Доля на рынке депозитов населения: 0,8%

Количество отделений: 109.

Кредобанк — дочерний банк крупнейшего польского финучреждения — PKO Bank Polskі SA, которое в свою очередь на 29% принадлежит государственному казначейству западного соседа. Занимая средние позиции на общенациональном рынке, банк является крупным региональным игроком на Западной Украине, а также обслуживает многие европейские компании. За последние 3 года рыночная доля банка возросла в большинстве сегментов банковского сектора, а финансовые показатели характеризуются высокой рентабельностью и стремительным ростом чистого процентного дохода. В то же время, доформирование резервов под кредитные риски, в отличие от других европейских банков, происходило более низкими темпами.

Альфа-банк

Доля в активах системы: 3,2%

Доля на рынке депозитов населения: 3,5%

Количество отделений: 104.

Банк, позиционирующий себя как часть европейской финансовой группы ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге, несмотря на то, что большинство операций группы сконцентрировано в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Акционеры Альфа-банка, выходцы из промышленного бизнеса, взяли курс на развитие универсального банкинга, все менее зависимого от других направлений деятельности и страны первоначального накопления капитал. Их стратегический интерес к украинскому банковскому рынку проявился в сделке по получению Укрсоцбанка от итальянской группы UniCredit в обмен на миноритарную долю в 9,9% в ABHH. «Сделка, несомненно, приведет к появлению в Украине сильного игрока на объединенной платформе двух банков» — заявил председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман. С финансовой точки зрения, Альфа-банк обладает достаточной ликвидностью и адекватностью капитала, имеет возможности для формирования резервов, но высокие процентные затраты понижают чистую маржу банка, а рентабельность остается отрицательной по итогам 9 месяцев 2016 года.

Укрсиббанк

Доля в активах системы: 3,3%

Доля на рынке депозитов населения: 2,6%

Количество отделений: 407.

Дочерний банк крупного международного холдинга BNP Paribas с главным офисом в Париже по итогам кризиса совершил докапитализацию путем продажи 40% акций ЕБРР. Укрсиббанк существенно сократил свое присутствие на рынке, особенно в розничном сегменте после 2009 года из-за существенных списаний портфеля ипотечных займов, сокращения филиальной сети и минимальных депозитных ставок. При этом, банк сумел успешно докапитализироваться, уменьшить зависимость от внешнего финансирования и подтвердить высокую стрессоустойчивость. Пока улучшение операционной эффективности банка не отражается на показателях чистой прибыли, так как строгий подход к оценке кредитных рисков приводит к большим отчислениям на формирование резервов.

Укрэксимбанк

Доля в активах системы: 12,0%

Доля на рынке депозитов населения: 5,7%

Количество отделений: 87.

Второй после Ощадбанка государственный банк, история которого уходит в советское прошлое. Укрэксимбанк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, имеет значительно меньшую территориальную сеть, при этом стал очень привлекательным для вкладчиков-физических лиц во время кризиса. Его конкурентные позиции усилились в декабре после принятия Верховной Радой закона № 5553, который расширил действие 100% гарантирования вкладов физических лиц на клиентов Укрэксимбанка и ПриватБанка. В 2015 г. банк с помощью Наталии Яресько провел реструктуризацию долгов из-за плохих финансовых показателей качества активов, рентабельности, адекватности капитала, которые начали постепенно улучшаться лишь в 2016-м. Государственная поддержка позволила банку без проблем рассчитываться с вкладчиками и обслуживать клиентов.

Правекс-Банк

Доля в активах системы: 0,4%

Доля на рынке депозитов населения: 0,4%

Количество отделений: 99.

Дочерний банк крупной итальянской группы Intesa Sanpaolo SPS, в 2008 году приобретенный у Леонида Черновецкого. Акционерам и менеджменту банка в кризисные времена приходилось постоянно решать проблему старого некачественного кредитного портфеля и существенно сократить сеть из 600 до 99 подразделений. При этом, благодаря внешней финансовой поддержке, банк осуществил необходимую докапитализацию, повысил показатели эффективности затрат, операционной прибыли, а также уровень резервирования кредитов. Если после стабилизации курса акций группы Intesa, которая наблюдалась во второй половине 2016 года, у итальянцев сохранится стратегический интерес к украинскому рынку, банк будет оставаться одним из надежных мест для сбережений.

ОТП Банк

Доля в активах системы: 1,9%

Доля на рынке депозитов населения: 2,2%

Количество отделений: 83.

ОТП Банк с венгерским капиталом постепенно выходит из зоны отрицательной рентабельности, показав 874 млн грн чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2016 г. после 2,8 млрд грн убытков в 2015 году. Благодаря иностранным акционерам банк серьезно относится к докапитализации и формированию резервов. Возможности для продолжения деятельности стратегического инвестора в Украине сохраняются, так как OTP Group за три квартала 2016 года увеличила финансовый результат на 67%, в основном за счет прибыли болгарских и венгерских подразделений.

Роман Корнилюк, к. э. н.,

финансовый аналитик YouControl.