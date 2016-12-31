Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017−2019 годы, сообщили Sputnik в
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017−2019 годы, сообщили Sputnik в
По расчетам правительства, темп роста ВВП в 2017 году составит 100,2%, в 2018м — 101,4%, в 2019-м — 102,2%.
Предполагается, что одна из ключевых ставок в экономике — рефинансирования — будет установлена в размере 16%, к концу 2018-го правительство ожидает ставку в 13%, а к концу 2019-го — в 10%.
«Курс доллара США ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 — по итогам 2018 года, 2,2452 — по итогам 2019 года», — сообщили в
Рассчитали в белорусском правительстве и цену нефти: так, баррель смеси марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов в 2017 году, 42 — в 2018 году, 50 — в 2019-м.
«Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет», — отметили собеседники Sputnik.
Предполагается, что доходы госбюджета в 2017-м составят более 18 миллиардов рублей, этот показатель в последующие годы также должен расти.
Как пояснили в