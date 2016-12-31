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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Брестской и Витебской областях

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Областные исполкомы Бреста и Витебска утвердили некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год, соответствующие решения облисполкомов опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство Беларуси определило размер предельно-допустимых тарифов на услуги ЖКХ в середине декабря. Утвержденные в областях и Минске тарифы не могут превышать установленные Совмином.

Брестский и Витебский облисполкомы утвердили некоторые тарифы на субсидируемые жилищно-коммунальные услуги: так, в обеих областях стоимость водоснабжения не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения — не более 0,354 рубля за кубометр.

Техобслуживание лифта в обеих областях будет стоить 1,19 рубля, а техобслуживание жилых домов — 0,1 рубля за квадратный метр жилья.

В Брестской области утверждены также обеспечивающие полное возмещение затрат тарифы: водоснабжение — 0,7839 рубля за кубометр, водоотведение — 0,6654 рубля.

Другие области Беларуси и Минск также должны в ближайшее время утвердить тарифы на услуги ЖКХ. Предполагается, что они не будут меняться на протяжении 2017 года. В среднем «жировка» за квартиру станет дороже в наступающем году на 10−11 рублей.

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