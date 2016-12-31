Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Брестской и Витебской областях
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Областные исполкомы Бреста и Витебска утвердили некоторые тарифы на
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Областные исполкомы Бреста и Витебска утвердили некоторые тарифы на
Правительство Беларуси определило размер
Брестский и Витебский облисполкомы утвердили некоторые тарифы на субсидируемые
Техобслуживание лифта в обеих областях будет стоить 1,19 рубля, а техобслуживание жилых домов — 0,1 рубля за квадратный метр жилья.
В Брестской области утверждены также обеспечивающие полное возмещение затрат тарифы: водоснабжение — 0,7839 рубля за кубометр, водоотведение — 0,6654 рубля.
Другие области Беларуси и Минск также должны в ближайшее время утвердить тарифы на услуги ЖКХ. Предполагается, что они не будут меняться на протяжении 2017 года. В среднем «жировка» за квартиру станет дороже в наступающем году на 10−11 рублей.