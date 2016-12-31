Что будет с тенге в новом году?

Директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов рассказывает, что на графике пары доллар/тенге за последние месяцы формируется устойчивая тенденция курса в пределах $1/327 тенге. Конечно, технический анализ в данном случае может быть обманчив, говорит г-н Крылов, но по паре доллар/рубль, например, тоже была поддержка в районе $1/60−64 рублей, и она почти не нарушалась в 2016.

Кроме того в качестве риска для тенге можно отметить вероятное ускорение роста базовых ставок ФРС США в 2017, это так же будет давить на курс тенге. По нашему мнению, средний курс валюты Казахстана в следующем году будет в районе $1/325−340 тенге.

— Мы считаем, что и тот, и другой риски являются вполне реальными, и это, скорее всего, продолжит давить на стоимость нефти, — высказывает мнение г-н Ашинов. — Однако сам факт наличия договоренности уже является хорошим фактором. Мы считаем, что в среднем нефть в 2017 будет торговаться в диапазоне $53−57 за баррель.

Однако все еще важен вопрос, сдержат ли страны свои обещания по сокращению добычи и не начнут ли «сланцевики» наращивать объемы.

По мнению директора департамента аналитики «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлана Ашинова, первая половина декабря 2016 была положительной для рынка нефти. Страны ОПЕК, вопреки скептицизму многих, смогли достичь договоренности между собой, а также со странами, не входящими в картель, о снижении объемов добычи нефти в 2017. Это вызвало значительный рост цен на сырье, что положительно сказалось и на курсе тенге.

— Мы считаем, что у тенге много общего с рублём. Валюта продолжит зависеть от нефти и инфляции. Торможение потребительского спроса от девальвации сменится замедлением инфляции, которое при гибком курсе тенге окажет сдерживающее влияние на дальнейший рост доллара. Сейчас в Казахстане время активно делать бизнес, а не пытаться угадать направление валютного курса, — резюмирует эксперт.

Член правления Hakyk Finance Мурат Темирханов также связывает судьбу тенге с ценой на нефть. Он говорит: хоть на курс тенге влияют много факторов, из-за крайне высокой зависимости Казахстана от экспорта нефти первый и самый главный фактор влияния на курс валюты — это цена на «черное золото».

Финансист напоминает, что страны ОПЕК и другие экспортеры нефти (прежде всего, Россия и Иран) смогли договорится о снижении добычи нефти, и в таких условиях практически никто не ожидает падения цены на нефть ниже $40 за баррель. С другой стороны, из-за того, что американские добытчики сланцевой нефти могут достаточно быстро нарастить добычу, никто не ожидает, что цена на нефть станет выше $60 за баррель в ближайшее время.

— Цена на нефть в диапазоне $40 — $60, по нашим расчетам, означает средний курс за год примерно в диапазоне $1/365−325 тенге, — делится аналитик. — В случае, если цена на нефть будет стабильно находиться в районе $60 и/или больше, то вполне возможно, что Нацбанк РК или правительство пойдут на то, чтобы сдержать укрепление тенге. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, Нацбанк может скупать избыток нефтедолларов на рынке за счет эмиссии тенге, однако это плохой подход. Во-вторых, увеличить налоги на добычу нефти и увеличить стерилизацию избытка нефтедолларов в Нацфонде. Это самый оптимальный подход. В любом случае, оба подхода не дадут тенге излишне укрепиться, что будет хорошо для нашей экономики.

Также, вторит коллегам Мурат Темирханов, на курс тенге сильно влияет курс рубля к доллару. Самый большой импорт в Казахстан идет из России, и между странами практически нет таможенных границ. Поэтому влияние рубля на тенге достаточно большое.

— Здесь политика Нацбанка не совсем ясна. Последние 5 месяцев курс тенге к рублю колебался между $1/5,22 рубля и $1/5,37 рубля, и создавалось впечатление, что стабильность тенге относительно рубля искусственно поддерживается Нацбанком. И вот, когда после решения ОПЕК нефть начала дорожать, курс рубля к доллару укрепился существенно больше, чем это сделал тенге к доллару, — рассуждает эксперт. — В результате курс рубля к тенге ушел к отметке $1/5,46 руб. Посмотрим, что будет с курсом рубля к тенге дальше, но одно можно сказать: искусственно слабый или искусственно сильный курс рубля относительно тенге одинаково плохи для нашей экономики.

В целом, на курс тенге могут оказывать другие рыночные и нерыночные факторы, однако у Нацбанка достаточно возможностей и желания, чтобы сглаживать колебания тенге, не связанные с фундаментальными факторами, завершает мысль г-н Темирханов.

Директор Almagest Айдархан Кусаинов думает, что тенге в 2017 будет весьма стабилен.

— Сложившийся коридор в $1/330−360 тенге (а это ±5%, что в общем-то довольно узко) позволяет абсорбировать значительные колебания в цене на нефть (от $30 до 60 за баррель), — заявляет эксперт. — Думаю, скорее всего курс будет ближе к нижней границе в районе $1/330 тенге в начале года, постепенно сдвигаясь вверх в течение года, исходя из того, что цена на нефть все-таки предполагается в $40 за баррель и выше.

По мнению г-на Кусаинова, гораздо более важным ориентиром является курс к рублю и юаню. Он считает, что в отношении российской валюты продолжится тенденция к ослаблению, плавно сдвигаясь от текущего 5,2−5,4 тенге за рубль к 5,5−5,8 и, может быть, далее к 6 тенге за рубль. Здесь во многом ситуация будет определяться степенью усиления рубля, которое, скорее всего, будет происходить на фоне роста цен на нефть, роста притока иностранных инвестиций в РФ и динамикой ее экономики.

Директор BRB Invest Галим Хусаинов полагает, что тенге всецело зависит от: а) стоимости сырьевых ресурсов на мировых рынках, б) стоимости российского рубля как валюты основного торгового партнера и в) внутренней инфляции.

— В следующем году, если страны ОПЕК будут следовать своим договоренностям, мы увидим умеренный рост цен на нефть или как минимум стагнацию цен, что позволит более или менее точно прогнозировать стабильность валютной политики в стране, — рассуждает г-н Хусаинов. — С другой стороны, в 2016 инфляция сдерживалась исключительно административными мерами и за счет снижающегося спроса. В следующем году сделать это будет крайне сложно, а, значит, единственный вариант сдерживания инфляции — это сдерживание обесценения валюты. Поэтому в следующем году мы не увидим резких колебаний на валютном рынке.

Слишком крепкий тенге будет негативно влиять на доходную часть бюджета, поэтому даже если нефть будет показывать рост, значительного укрепления тенге также не стоит ожидать.

— Мой прогноз: в 2017 тенге будет придерживаться стабильности с определенным коридором. В принципе, Россия, скорее всего, будет придерживаться такой же политики, — подводит итог эксперт.