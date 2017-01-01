Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
00:58 (мск), источник: ТАСС

В московском метро начнут официально размещать рекламу

Новая концепция размещения рекламных материалов объединяет в себе как традиционные виды носителей, так и современные конструкции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Коммерческая реклама начнет появляться в московском метро с 1 января 2017 года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

«Мы с компанией, выигравшей конкурс, работаем над концепцией, — распределением того, сколько рекламы будет на бумажном носителе, сколько — на интерактивном. С 1 января на 30−50% станций начнется размещение рекламы», — сказал он.

Новая концепция рекламы в метро объединит как традиционные для метро виды носителей, так и современные цифровые и световые конструкции.

Найдут свое применение и новые принципы создания визуального пространства: будет предоставлена возможность размещения крупноформатных рекламных носителей с использованием фирменного стиля компаний на станциях и подвижном составе.

В августе 2016 года право на 10 лет на размещение рекламы в метро Москвы продали за 22,6 млрд руб. компании «Трейд Компани».

Предыдущий договор на право размещения средств рекламы с ООО «Авто Селл» был расторгнут метрополитеном в одностороннем порядке в июле 2015 года. Данный договор был заключен по итогам открытого аукциона в 2011 году сроком на пять лет, однако в апреле 2015 года компания перестала исполнять свои обязательства.

Общий долг компании перед метрополитеном по состоянию на 30 июня 2015 составил 1,124 млрд руб. В начале июля подземка обратилась в Арбитражный суд Москвы о взыскании образовавшейся задолженности по причине ее непогашения в добровольном порядке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Чиновникам повысили пенсионный возраст
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь