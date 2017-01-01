В московском метро начнут официально размещать рекламу

«Мы с компанией, выигравшей конкурс, работаем над концепцией, — распределением того, сколько рекламы будет на бумажном носителе, сколько — на интерактивном. С 1 января на 30−50% станций начнется размещение рекламы», — сказал он.

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Коммерческая реклама начнет появляться в московском метро с 1 января 2017 года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

Новая концепция рекламы в метро объединит как традиционные для метро виды носителей, так и современные цифровые и световые конструкции.

Найдут свое применение и новые принципы создания визуального пространства: будет предоставлена возможность размещения крупноформатных рекламных носителей с использованием фирменного стиля компаний на станциях и подвижном составе.

В августе 2016 года право на 10 лет на размещение рекламы в метро Москвы продали за 22,6 млрд руб. компании «Трейд Компани».

Предыдущий договор на право размещения средств рекламы с ООО «Авто Селл» был расторгнут метрополитеном в одностороннем порядке в июле 2015 года. Данный договор был заключен по итогам открытого аукциона в 2011 году сроком на пять лет, однако в апреле 2015 года компания перестала исполнять свои обязательства.

Общий долг компании перед метрополитеном по состоянию на 30 июня 2015 составил 1,124 млрд руб. В начале июля подземка обратилась в Арбитражный суд Москвы о взыскании образовавшейся задолженности по причине ее непогашения в добровольном порядке.