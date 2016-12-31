Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
25События года в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
02:21 (мск), источник: РИА Новости

Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с января 2017 года индексируются на 3,9%; в купе, СВ и люксах поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, — на 5%, следует из сообщения ФАС и слов представителя Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет Федеральная пассажирская компания. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет Федеральная антимонопольная служба.

Читайте также
РЖД получит новогоднюю премию

Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

Плацкарт

Правление ФАС утвердило индексацию пассажирских железнодорожных тарифов на 2017 год в размере 3,9%, сообщали РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов в должны компенсироваться субсидиями из бюджета.

Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов ФПК с 1 января 2016 года, как сообщалось, были проиндексированы на 4% к уровню 2015 года.

СВ, купе и люкс

Читайте также
РЖД сделает в кассах доступными оплату ЖКХ и покупку билетов в кино

Представитель ФПК сообщил РИА Новости, что компания с 1 января проиндексирует базовые тарифы на проезд в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. Под управлением системы находилось около 75% ФПК, в 2017 году этот показатель планируется увеличить до 95%. Ранее и вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что ФПК уходит от индексации тарифов в СВ, купе и люксе с введением системы динамического ценообразования.

В ФПК отметили, что в дерегулированном сегменте в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, действует график гибкого тарифного регулирования — стоимость проезда повышается или понижается в зависимости от календарных периодов и прогнозируемого спроса на пассажирские перевозки.

Стоимость услуг, предоставляемых пассажирам поездов дальнего следования и включенных в стоимость билета (постельное белье, рацион питания, санитарно-гигиенические наборы), в зависимости от типа вагона, вырастет в 2017 году в среднем на 5%.

С января 2016 года тарифы на перевозки купе, СВ и люкс были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.

Комментарии
1
Владимир Карташов
Мечты сбываются...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь