Новые тарифы на проезд в электричках установили в Приангарье

Органы исполнительной власти Иркутской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах на Восточно-Сибирской железной дороге с 1 января 2017 года. Стоимость проезда в электричке в первой зоне (до 10 км) по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3 рубля и составила 31 рубль, а в двадцатой зоне (максимальной, до 200 км) на 14 рублей и составила 285 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Также, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области с 1 января 2017 года в сторону увеличения изменилась стоимость провоза ручной клади (велосипед, детские и инвалидные коляски, аудио— и видеотехника, дополнительный вес), мелких домашних животных, собак и птиц», — отметили в пресс-службе компании.

Актуальную информацию о тарифах пассажиры могут получить на сайте ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (раздел «Пассажирам», вкладка «Тарифы»).