Новые тарифы на проезд в электричках установили в Приангарье
Стоимость проезда увеличилась на 3 рубля.
Стоимость проезда увеличилась на 3 рубля.
Органы исполнительной власти Иркутской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах на
«Также, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области с 1 января 2017 года в сторону увеличения изменилась стоимость провоза ручной клади (велосипед, детские и инвалидные коляски, аудио— и видеотехника, дополнительный вес), мелких домашних животных, собак и птиц», — отметили в
Актуальную информацию о тарифах пассажиры могут получить на сайте ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (раздел «Пассажирам», вкладка «Тарифы»).