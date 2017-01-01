Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
07:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новые тарифы на проезд в электричках установили в Приангарье

Стоимость проезда увеличилась на 3 рубля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Органы исполнительной власти Иркутской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах на Восточно-Сибирской железной дороге с 1 января 2017 года. Стоимость проезда в электричке в первой зоне (до 10 км) по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3 рубля и составила 31 рубль, а в двадцатой зоне (максимальной, до 200 км) на 14 рублей и составила 285 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Также, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области с 1 января 2017 года в сторону увеличения изменилась стоимость провоза ручной клади (велосипед, детские и инвалидные коляски, аудио— и видеотехника, дополнительный вес), мелких домашних животных, собак и птиц», — отметили в пресс-службе компании.

Актуальную информацию о тарифах пассажиры могут получить на сайте ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (раздел «Пассажирам», вкладка «Тарифы»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неизвестный ограбил ювелирный магазин на улице Улан-Баторская в Иркутске
Власти заявили о гибели 35 человек в ночном клубе в Стамбуле
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь