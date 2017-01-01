Отчисления в фонд медстрахования не начнутся с 1 января 2017 года

Информация о том, что отчисления в фонд социального медицинского страхования начнутся с 1 января 2017 года, распространяемая в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

«В соответствии с законом РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования”, подписанным президентом 22 декабря, предусматривается, что работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в ФСМС с 1 июля 2017 года», ― говорится в распространенном пресс-службой ведомства заявлении.

При этом взносы государства за лиц из числа социально-уязвимых категорий начнут перечисляться с 1 января 2018 года.

Выплаты из ФСМС за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.

Напомним, в соответствии с законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» наемные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.